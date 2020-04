’Bange leraren? In de zorg werkt iedereen ook door!’

De meeste ouders snakken naar open schooldeuren. Zes weken thuiswerken én onderwijs geven is weinigen in de koude kleren gaan zitten. Zeker ouders bij wie het werk op volle kracht doorging, zullen op hun tandvlees lopen. Maar als ze dat uiten, worden ze gegarandeerd door een betweter op de vingers getikt. ’School is geen opvang! Jij wilde kinderen!’. Jazeker wilden wij dat. Maar kinderen hebben recht op onderwijs. En wij hebben ons leven er over het algemeen op ingericht dat we kunnen werken als zij in de schoolbanken zitten.

Gering effect

Het is zuur dat de sluiting van scholen achteraf niet nodig is geweest. Het effect was heel gering, zo blijkt uit allerlei onderzoek, maar veel ouders en onderwijsbonden drongen aan op het sluiten van de schooldeuren. Angst blijkt wederom een slechte raadgever, maar voor better safe, than sorry is in deze ook wat te zeggen.

Uit studies van het RIVM blijkt inmiddels dat kinderen nooit de bron van corona waren, ze werden hooguit besmet door hun ouders. Anderhalve maand hebben kinderen daardoor half/half onderwijs gekregen. In fanatieke en stabiele gezinnen is er misschien niets verloren gegaan, maar in menig gezin heeft het kind geen opdracht gemaakt en een fikse achterstand opgelopen.

Beademing

School is geen opvang, eens. Maar school is meer dan alleen een plek waar kinderen leren rekenen en schrijven. Ze doen er sociale vaardigheden op en vinden er vaak een veilige plek, soms veiliger dan thuis. Vooral voor kinderen uit kwetsbare gezinnen breekt er weer een betere tijd met structuur aan. Voor ieder kind is het fijn. Maar waarom dan toch die weerstand als is gebleken dat kinderen niet de bron van een coronabesmetting zijn?

Iedere leerkracht heeft in zijn/haar directe omgeving wel een kwetsbaar persoon. Sommige leerkrachten behoren zelf tot de risicogroep. Maar moet je daarom thuisblijven? Zoek een oplossing, binnen school. Het zou wat zijn als medewerkers in de zorg ’uit angst’ thuisblijven… En let wel: zij lopen écht dagelijks risico op besmetting. Als we ons allemaal laten leiden door angst, wordt er geen vak in de supermarkt meer gevuld en moeten patiënten op de IC’s zelf maar uitvogelen hoe de beademing werkt.

Onveilig

Het is makkelijk alleen dat te geloven wat je zelf bedenkt of heel hard roept. En hoe harder je roept, hoe groter de onrust. Ouders houden kinderen toch maar thuis (30% overweegt dit!), leerkrachten voelen zich onveilig en van het oppakken van structuur komt dan alsnog niets terecht. Maar wat willen we nou? Nog enkele maanden met kinderen thuiszitten? Wie zorgt er dan voor het juiste onderwijs? Wie houdt kansarme kinderen in de gaten?

Een nieuwe weg vinden zal niet makkelijk zijn. Maar op voorhand en zonder kennis alle gedane onderzoeken tegenspreken, een schijnveiligheid boven alles te stellen en nog langer thuisblijven, is voor niemand goed. Open die deuren, de kinderen zijn er aan toe. De thuiswerkende ouders kunnen niet wachten. En het gros van de leerkrachten zal ook staan te popelen hun kinderen weer te zien. Ook al zit daar dan minimaal 1,5 meter tussen.

Hester (42) heeft een relatie met Taco en is moeder van twee pubers en een tweede-leg-kleuter. Ze verafschuwt sporten, leeft voor eten en is mede-oprichter van het Instagram-account Livingproef. Ze freelancet voor diverse vrouwenbladen.