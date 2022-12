Daghoroscoop 8 december - sterrenbeeld Ram: Klets niet te veel!

VANDAAG JARIG?

Blokkades die in de loop van dit jaar ontstonden worden geleidelijk opgeheven en hindernissen opgeblazen. Situaties op het werk die je ergerden verbeteren en een latent gezondheidsprobleem verdwijnt. De toekomst ziet er zonnig uit Boogschutter; profiteer ervan en maak er geen zootje van.

STERRENBEELD RAM

Wat je gisteren niet hebt kunnen doen kan vandaag zwaar op je drukken. Relaties met invloedrijke mensen verlopen waarschijnlijk weinig positief of jouw baas is ontevreden over jouw houding of jouw werk. Klets niet te veel.

STERRENBEELD STIER

Er kunnen nare gedachten opwellen en je kunt je zorgen maken als je lang op een geliefde moet wachten. Jouw angst is echter voorbarig; de ander komt thuis al kan dat aan de late kant zijn. Een vriend kan overstag gaan voor drank of drugs.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Hoewel je met doorzettingsvermogen jouw doel kunt bereiken kan eigengereidheid de weg voor je afsnijden. Probeer een andere techniek als een beproefde methode van weleer niet meer werkt. Dat kan je veel frustratie besparen.

STERRENBEELD KREEFT

Mensen om je heen kunnen overgevoelig zijn en alles wat je zegt verkeerd opvatten. Noteer in een dagboek wat je voelt dan ga je niet in de fout met een boze reactie en kwets je niemands gevoelens. Jouw notities zullen je later verbazen.

STERRENBEELD LEEUW

Enerzijds kun je zelfverzekerd zijn en open naar anderen, anderzijds gereserveerd en afstandelijk. Door die twee te verenigen vind je jouw evenwicht terug. Wees voorzichtig met jouw medemensen als je al een tijdje alleen bent.

STERRENBEELD MAAGD

Jouw reputatie kan je vooruit snellen en invloed hebben op al jouw zakelijke beslommeringen. Houd je bij het spel aan de regels en blijf eerlijk in alles wat je doet. Laat jouw daden niet door hebzucht bepalen en laat je niet de mond snoeren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Nieuwsgierigheid en de aanname dat het gras bij de buren groener is kan tot gevolg hebben dat je op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging of kennis. Verbind geen besluiten aan vooringenomenheid jegens een individu of situatie.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

De grens tussen werk en ontspanning kan vandaag minder duidelijk zijn dan anders. Surfen op het internet slokt kostbare tijd op en voor je het beseft mis je een deadline. Een twijfelachtige deal kan je schade berokkenen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Ongebruikelijk denken kan een overtuigende formule zijn om geld te verdienen. Je moet vandaag echter wel voorzichtig zijn. Verwarring of achterklap kan onderdeel zijn van zakelijke of financiële onderhandelingen.

STERRENBEELD STEENBOK

Als plannen veranderen zul je zich de vraag stellen hoe je privé en professie met elkaar in balans kunt brengen. Vraag je af wat je persoonlijk het meest belangrijk vindt, dan zal vervolgens alles op zijn plaats vallen.

STERRENBEELD WATERMAN

Snel denken kan een situatie redden; je bent in staat om dingen te laten gebeuren. Blijf echter bescheiden. Het risico bestaat dat je een groot ego opbouwt of een dominerende houding gaat cultiveren. Op dat moment vervliegt waardering.

STERRENBEELD VISSEN

Je kunt in een gevoelige geestesgesteldheid verkeren en het zal pijnlijk zijn om te beseffen hoe andere mensen zich moeten voelen. Accepteer dat je niet veel meer kunt bieden dan aanmoediging. Haal de kerstspullen vast van zolder.

