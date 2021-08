Daghoroscoop 12 augustus - Pas op voor kleine ongelukjes, Leeuw

VANDAAG JARIG

Enerzijds ben jij conservatief en voorzichtig, anderzijds hou je wel van een experiment; jouw ene helft wil een actief sociaal leven en de andere is meer terughoudend. Deze karaktertrekken kunnen botsen en dat kan problemen geven in je liefdesleven, als je er zelf een probleem van maakt.

RAM

Huur tijdelijke krachten in als het extra druk is op jouw werkterrein. Tracht daarop niet te bezuinigen. Een gunstige dag om een conferentie of seminar bij te wonen; de contacten die je vandaag kunt leggen zullen eind dit jaar nuttig blijken.

STIER

Nieuwe vrienden die beschaafd en ambitieus zijn, kunnen jou in andere sferen brengen. Toon begrip als je partner zich niet meteen bij hen thuis voelt. Bedenk of kritiek die je rauw op de maag valt gerechtvaardigd is voor je van je af bijt.

TWEELINGEN

Net als je denkt dat alles rustig is kan een drastische verandering optreden en gaan nieuwe deuren voor je open. Keer je niet af maar kijk welke kansen dat biedt. Doe niet mee aan transacties waar een luchtje aan zit.

KREEFT

Geen geschikte dag om met iets nieuws te beginnen; blijf thuis en neem het ervan. Inspanning blijft vrijwel zeker zonder resultaat. Vanavond kan liefde opbloeien en die zal van serieuze aard zijn. Luchtig ronddollen is geen optie.

LEEUW

Kom voor jezelf op en vraag jouw baas salarisverhoging of een andere functie. Houd rekening met vertraging als je op zakenreis bent. Laat je niet beïnvloeden door hetgeen anderen beweren. Pas op voor kleine ongelukjes.

MAAGD

Relaties worden gunstig beïnvloed. Gun je partner een portie persoonlijke vrijheid; je hoeft niet alles samen te doen. Hoewel jij geliefden graag overlaadt met geschenken moet je niet overdrijven. Voor de liefde is dit een mooie dag.

WEEGSCHAAL

Probeer niet om de Belastingen of de verzekeringen te slim af te zijn. Wat jij probeert hebben velen vóór jou al eens bedacht. Geven geeft meer voldoening dan ontvangen. Accepteer een helpende hand charmant en dankbaar.

SCHORPIOEN

Een forse dosis stress kan jouw gedachten verstoren en frustratie of woede oproepen. Probeer afstand te nemen. Werken achter de schermen kan bijdragen tot jouw succes. Neem iets te lezen mee als je een medische afspraak hebt.

BOOGSCHUTTER

Verwaarloos jouw familie niet als je sociale leven veel tijd in beslag neemt. Maak een financieel plan voor een belangrijke aankoop en regel een hypotheek vóór je het huis van je dromen vindt. Steek al jouw talent in je carrière.

STEENBOK

Een prima dag om zakelijke of sociale contacten te leggen. Je zult welbespraakt zijn en iedereen gemakkelijk om je vingers winden. Het schrijven van een brief op poten zal ook geen moeite kosten. Je bent vandaag nuttig assertief.

WATERMAN

Verbreek het contact met kennissen die nooit jouw vrienden zullen worden en bescherm jezelf tegen mensen die jou trachten te gebruiken voor hun carrière. Neem geen huisdier als je die verantwoordelijkheid niet langdurig aan kunt.

VISSEN

Bedenk welke kant je met jouw carrière op wilt en bereken nuchter je kansen. Leg niet te veel ijzers in het vuur; gebrek aan energie kan je beperkingen opleggen. Financiële of zakelijke onderhandelingen kunnen teleurstellend verlopen.

