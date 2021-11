’Overspel rédde juist ons huwelijk’

De meesten zullen beweren dat een affaire de doodsteek zal zijn voor hun relatie. En dat zal voor de meeste relaties vast zo zijn. Maar voor mijn man en mij was ’die ander’ juist de redding van ons huwelijk!

We zijn achttien jaar getrouwd en dolgelukkig met elkaar, maar een paar jaar geleden zaten we in een enorme dip. Er was nog wel intimiteit tussen ons, maar de opwinding was ver te zoeken. In bed waren we op elkaar uitgekeken, ook omdat onze fantasieën en verlangens te ver uiteen lagen.

Die onvrede in de slaapkamer begon ons op te breken. Je wilt het niet, maar gaat ongemerkt toch om je heen kijken. Voor ons was seks een belangrijk onderdeel van ons leven en we misten het steeds meer. Maar wat we ook probeerden - workshops, coaching... - we vonden elkaar niet.

Tenminste, niet op dat vlak. En dat deed pijn. Het frustreerde ons tot op het bot. Totdat ik op een moment grapte: ’We zouden een vaste sekspartner moeten zoeken.’ Mijn man lachte niet. Sterker nog, hij beaamde doodserieus dat dat inderdaad een goed idee zou zijn.

Eerst was ik een beetje verbolgen. De gedachte dat hij met een ander zou vrijen, stond me helemaal niet aan. Maar later dacht ik: ’Waarom zou me dat jaloers maken als ik hem niet kan geven wat hij nodig heeft en andersom?’ We besloten het een kans te geven en maakten allebei een profiel aan op een datingsite voor mensen met een relatie.

Er ging een wereld voor me open. Tal van mannen boden zich aan en ik moet zeggen dat er heel wat aantrekkelijke types tussen zaten. Eerst deden we er nog stiekem over met wie we contact hadden. Later werden we er juist open over, omdat we geen geheimen voor elkaar wilden hebben.

De eerste keer met een ander was heel onwennig en eigenlijk totaal niet opwindend; ik was gewoon te zenuwachtig. De tweede keer was ik aan het idee gewend en gingen wel alle remmen los.

Ik moest zelfs huilen toen ik eindelijk die ’ontlading’ kreeg waar ik al zo lang naar had verlangd. Met die man heb ik nog steeds eens in de twee weken een date. Tussen ons gaat het puur om de seks, er spelen geen romantische gevoelens. Dat maakt het ook werkbaar. Hij komt niet tussen mij en m’n echtgenoot, ook al is hij belangrijk voor mij.

Mijn man heeft net zo’n relatie met zijn minnares. Ook daar gaat het alleen om lust. Iets anders zou ik niet accepteren, daar staan we allebei hetzelfde in. Afgelopen weekend hadden we het er nog over, dat we zo blij zijn dat we allebei voor een minna(a)r(es) hebben gekozen.

Want je kunt wel stellen dat we uit elkaar waren gegaan als we dat niet hadden gedaan. Hoe je het wendt of keert: seks is een belangrijk onderdeel van ons leven en dat deel zit nu weer in een dikke plus. We zijn allebei weer vrolijk, hebben energie voor tien en genieten van elkaar. De frustratie in bed is totaal weg.

Als we sporadisch seks hebben met elkaar is het ook weer fijn, omdat er geen spanning op zit. We genieten van het samenzijn en van onze verbondenheid en ergeren ons er niet meer aan dat we elkaar niet kunnen of willen geven. Heerlijk toch? Misschien zouden meer mensen dit moeten doen!”

