Moet de eerste klas in de trein worden afschaft?

De eerste klas neemt volgens NS (op hun communityplatform) 20 procent van de trein in beslag. Om hier plaats te kunnen nemen, heb je een ticket nodig. Op Twitter is te lezen dat bij drukte niet iedereen dat doet. Ga je met je kaartje voor de tweede klas op de rode stoelen zitten, levert dat volgens NS een Uitstel van Betaling en een boete van vijftig euro op. Vrije stoelen in de eerste klas, zouden dus vrij blijven als je tweede klasser bent.

Afschaffen

Is het een goed idee om de eerste klas af te schaffen, zodat ook mensen uit de tweede klas kunnen zitten? Uit onderzoek van Radar onder 1508 respondenten, blijkt dat 71 procent vindt dat het aantal eerste klassen verminderd moet worden. Een derde is voorstander van het afschaffen van de eerste klas. Zij vinden het een ’klassenverschil’, wat zou lijken op discriminatie. Ook geven zij aan het niet meer van deze tijd te vinden. Eén van de respondenten geeft aan dat iedereen een normale zitplaats verdient. De provincies Groningen en Friesland, de opdrachtgevers van Arriva, hebben de eerste klas al geschrapt. De eerste klas zou wat hen betreft niet meer nodig zijn, zo meldt Omrop Fryslân.

Blijven

Maar er zijn ook respondenten die geen moeite hebben met de eerste klas. Zo zegt 9 procent dat er juist meer van moeten komen. Een deel geeft daarvoor als reden dat het belangrijk is dat ouderen dan verzekerd zijn van een zitplek. Ook zeggen verschillende respondenten dat het niets uit zou halen, omdat de eerste klas ook tijdens de spits al vol zou zitten. NS zegt tegen De Volkskrant niets te zien in het idee om de eerste klas af te schaffen. „De eerste klas dekt de behoefte van een specifieke groep reizigers. Het zijn klanten die anders de auto zouden nemen.”

Reactie

Elly vindt de eerste klas discriminatie.

Jasper vindt dat de eerste klas uitgebreid zou moeten worden.

Marjo reist eerste klas, maar vindt dat er te weinig controle is en het daarom weinig uithaalt.

Praat mee

