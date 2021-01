Genoeg water drinken lastig? Deze tips helpen!

1. Download een app

Er zijn tientallen apps die je kunnen helpen bij het drinken van genoeg water. Mijn Water Balans of Water Alert Pro bijvoorbeeld. Deze apps sturen je gedurende dag reminders om je te laten weten dat het tijd is voor een glas water. Wil je liever geen app installeren, dan kun je ervoor kiezen om zelf een aantal alarmen in te stellen op je telefoon.

2. Houd je flesje binnen handbereik

Neem altijd een flesje mee, dat je gedurende de dag kunt bijvullen. En als je ergens gaat zitten, zet dat flesje dan op tafel; als je het in het zicht zet, is de kans groter dat je eruit drinkt.

3. Theeleut

Heb je geen zin in koud water? Neem dan een kopje groene thee of kruidenthee. Kijk zelf even hoeveel koffie je drinkt. Of dit 'zwarte goud' een dehydraterende werking heeft, daarover lopen de meningen uiteen.

4. Na elke plas een glas

Wen jezelf aan om iedere keer nadat je naar de wc bent geweest, een glas water te vullen of een paar flinke slokken water te drinken. 'Ongemerkt' krijg je dan flink wat vocht binnen.

5. Variatie!

Water is - laten we eerlijk zijn - best saai. Maar dat hoeft het niet te zijn! Stop voor de verandering eens wat muntblaadjes of een schijfje citroen in je flesje. Lekker? Experimenteer dan met andere ingrediënten: komkommer, limoen, sinaasappelschijfjes, aardbeien... Er bestaat vast een combinatie die jij lekker vindt!

