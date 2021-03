„De vrouw van nu wil zelfsturend zijn en neemt geen genoegen met de rol van bijrijder”

Premium Financieel

Staaldilemma in de IJmond: werk of gezondheid?

De hoogovens in IJmuiden staan op een kruispunt: Kan een van de laatste grote industriële werkgevers van Nederland duurzaam en schoon staal gaan produceren, of zijn de gezondheidsrisico’s in de dichtbevolkte IJmond simpelweg te groot? „Dit gaat over wat voor een land Nederland wil zijn.”