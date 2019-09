Daghoroscoop 6 september

VANDAAG JARIG:

Omgaan met kinderen kan een behoorlijke druk op u leggen, maar u kunt het aan. Ze hebben discipline nodig en moeten hun grenzen leren verkennen; dat hoeft u ze niet met harde hand te leren – het moet ze duidelijk worden gemaakt wat wel en wat niet kan. U komt tot nieuwe inzichten.

RAM:

Uw partner kan behoefte hebben aan wat extra affectie. Maak tijd vrij voor uw huwelijk, hoe druk u het misschien ook hebt. Een tijdige overeenkomst kan voorkomen dat u in een zakelijke alliantie te maken krijgt met juridische procedures.

STIER:

Blijf wat langer liggen en haast u niet; wat van belang is zal pas later vandaag plaatsvinden. Rem uzelf als u de impuls voelt om zaken door te drukken. Gebruik de tussenliggende tijd om feiten en cijfers te controleren.

TWEELINGEN:

Een positieve dag. Vastberadenheid en zelfdiscipline zijn uw sleutel tot productiviteit. U kunt het nodige tot stand brengen. Laat de harmonie met familie en vrienden niet verstoren door irrelevante kwesties. Sportief kunt u scoren.

KREEFT:

Een kritische blik zal z’n nut bewijzen als het om grote aankopen gaat of het opknappen van uw huis. Ook is een zorgvuldig oordeel onmisbaar tijdens een bijeenkomst met zakenpartners. In de liefde is eveneens oplettendheid geboden.

LEEUW:

Gunstige kosmische invloed zorgt voor het schoonvegen van uw weg naar vooruitgang. Door problemen met collega’s of studievrienden te bespreken vindt u antwoorden op lastige vragen en de raadsels waarmee u te maken hebt.

MAAGD:

Uw daden kunnen geremd worden door verplichtingen. Ga stap voor stap te werk en kies een realistisch doel. U valt op uw gezicht als u probeert te rennen voor u kunt lopen. Laat u niet door een opmerking van autoriteiten ontmoedigen.

WEEGSCHAAL:

Uw populariteit blijft toenemen en u zult een gunstige indruk maken op de mensen met wie u in contact komt. Stel u positief op in privé- en professionele zaken. Geven en nemen werkt goed voor u, dankzij uw praktische aard.

SCHORPIOEN:

Verdiep u in uw gezondheid. Verwen uzelf met een massage en schenk aandacht aan zaken waar u nooit tijd voor lijkt te hebben. Begin een dagboek en ontwikkel uw schrijftalent. Naarmate de dag vordert neemt uw energie toe.

BOOGSCHUTTER:

U bent populair en kunt rekenen op een reeks leuke en ongebruikelijke uitnodigingen. Vergroot uw vriendenkring en verwelkom collega’s binnen uw netwerk. Sta open voor een paar avonturen met goede vrienden.

STEENBOK:

Luister naar uw intuïtie als u inzicht krijgt in een kwestie die aan de aandacht van anderen is ontsnapt. U kunt een crisis veranderen in een kans om te groeien. Iemand die te veel invloed op u had zal deze macht kwijtraken.

WATERMAN:

Contact leggen met verre verwanten en sluimerende vriendschap nieuw leven inblazen zal u een nieuw perspectief bieden. Zoek een hobby die uw lichaam en geest stimuleert. Onderzoek uw mogelijkheden om te reizen en te studeren.

VISSEN:

Concentratie is het geheim van succes. Wees u bewust van hetgeen u aan het doen bent. Wees punctueel en eerlijk, dan bouwt u een gunstige reputatie op bij klanten en collega’s. Weet wat er van u wordt verwacht op de werkvloer.

