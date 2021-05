Recept: Smikkelen van focaccia

Ingrediënten:

~ 4 g verse gist

~ 320 g water, op kamertemperatuur

~ 500 g 00-bloem

~ 5 g fijn keukenzout

~ 60 g olijfolie + extra

~ grof zout (fleur de sel)

~ rozemarijn, blaadjes van de takjes geritst

~ gedroogde oregano

~ 13 kerstomaten, gehalveerd

Bereiding:

Los al roerend de gist op in 300 g water. Doe de bloem in de kom van de keukenmachine en laat deze op de laagste stand draaien met de deeghaak. Voeg het gist-water, zout en 20 g olijfolie toe en laat 10 minuten op een lage stand draaien. Giet een klein scheutje olijfolie op uw werkoppervlak. Haal het deeg uit de keuken-machine en kneed het tot een strakke deegbal. Giet een scheutje olijfolie in een mengkom en plaats de deegbal erin. Giet er nog een klein scheutje olijfolie over. Bedek de mengkom met plasticfolie en laat 2 uur rijzen op een tochtvrije plaats.

Vet een ovenschotel in met olijfolie. Strooi er wat grof zout in. Spreid het deeg voorzichtig uit in de schaal zodat de volledige oppervlakte bedekt wordt. Bedek met plasticfolie en laat opnieuw 1 uur rijzen. Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng 40 g olijfolie met 20 g water. Maak putjes in het deeg. Verdeel het water/olijfoliemengsel over de focaccia. Strooi er de rozemarijnblaadjes en de oregano over. Steek de gehalveerde tomaatjes in de putjes (met de gesneden kant naar beneden). Bestrooi rijkelijk met grof zout. Bak de focaccia 40 minuten in de oven.

