Christine (49): ’Een huishouden met drie jongens is soms net een circus’

„Ik maak vaak de grap dat ik circusdirectrice ben, omdat het runnen van een huishouden met drie jongens nu eenmaal op een circus lijkt, haha! Het is best veel werk, maar ik denk nooit ‘pfoe, wéér een dag’. Iedere dag is een feestje. Dat er behoorlijk wat leeftijdsverschil zit tussen onze kinderen vinden we alleen maar leuk, want het zorgt voor een bijzondere dynamiek in huis. Zo neemt de oudste zijn jongere broertjes regelmatig mee op pad.”

Baan

„Omdat de jongste nu ook naar school gaat, heb ik sinds vier maanden een baan bij een bedrijf dat kinder- en lifestyle items maakt, waarvoor ik de sociale media en marketing doe. Ik werk ongeveer 16 uur per week, de ene keer wat meer en de andere keer wat minder.

Hiervoor werkte ik mee in het beveiligingsbedrijf van Jerrel. Hij werkt meer dan ik, in drukke tijden wel meer dan fulltime. In coronatijd is hij ook gaan werken als crisismanager op een school in het voortgezet onderwijs in combinatie met jeugdzorg, omdat evenementen waarvoor hij normaal gesproken de beveiliging zou regelen natuurlijk niet doorgingen. Zo hielden we toch ons hoofd boven water.”

Ⓒ Mause Fotografie

Rolverdeling

„Omdat Jerrel meer werkt dan ik, komt het merendeel van het huishouden op mijn bordje terecht. Ik denk dat de verdeling zo’n 80/20 is. Dat vind ik helemaal niet erg, omdat ik weet dat Jerrel het geen probleem vindt om een taak op zich te nemen wanneer ik dat aan hem vraag. Als ik er toevallig niet ben, draait hij heus wel een wasje en pakt hij ook de stofzuiger erbij.

Daarnaast weet ik dat als mijn vriendinnen nu zouden bellen met het plan om op vakantie te gaan naar Ibiza, dat hij zou zeggen: ‘Ik regel het hier wel!’. Dat doen we dan ook regelmatig, zonder elkaar op vakantie of een weekendje weggaan. Ik hoef dan geen seconde na te denken of het thuis wel allemaal goed gaat, dat vind ik zo fijn. Soms is het lekker om even zonder man en kinderen te zijn, zodat ik nergens rekening mee hoef te houden. Ik denk dat je dat soms nodig hebt en dat je daar een leuker mens van wordt.”

Gelijkwaardig

„Daarnaast is het ook fijn dat onze kinderen hun eigen taken hebben in het huishouden. Dat vinden wij belangrijk om ze mee te geven. Ik vind het een teken van respect naar mij toe dat ze hun vieze was in de wasmand gooien, in plaats van dat ik het moet oprapen van de grond. Ook ruimen ze hun eigen kamer op en ruimen ze de tafel af na het eten. Dat ze dat ook bij een ander doen als ze daar eten, vind ik belangrijk.

Uiteindelijk wil ik als moeder niet het gevoel hebben dat ik me moet uitsloven voor het hele gezin. Zolang je het gevoel hebt dat je gelijkwaardig bent, maakt het mij niet uit dat de verdeling niet helemaal gelijk is. Erover praten als iets je niet zint, is mijn tip voor anderen.”

Financiële rolverdeling

„Dat ik sinds kort ander werk heb gevonden, vind ik niet alleen fijn omdat ik dan even geen moeder hoef te zijn, maar ook brengt het extra geld in het laatje. Jerrel en ik hebben het zo geregeld dat we de vaste lasten van een gezamenlijke rekening betalen. Daarnaast hebben we nog twee rekeningen waarop we sparen voor leuke uitjes en voor onvoorziene kosten. Ik ben niet bewust bezig met het financieel onafhankelijk zijn van mijn partner, maar mocht het zover komen, dan weet ik dat ik het alleen ook zou kunnen redden.”

Christine is te volgen op Instagram onder de naam @caramelkids__

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.