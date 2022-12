Moet er alleen nog maar plantaardig voedsel te krijgen zijn in ziekenhuizen?

Verandering

De doktoren baseren hun actie op het rapport van de EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health. Hierin zeggen 37 wetenschappers dat onze planeet in de toekomst 10 miljard mensen fatsoenlijk kan voeden, maar alleen als onze eetgewoonten en voedselproductie- en aanbod veranderen.

Deckers beseft dat vlees en zuivel voorlopig nog niet weg zullen gaan, maar hij is van mening dat we niet meer dertig jaar moeten wachten met het maken van een plan over het gebruik ervan.

Voorbeeldfunctie

De ziekenhuizen hebben een voorbeeldfunctie, vertelt initiatiefnemer Patrick Deckers, orthopedisch chirurg in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Juist daarom richt hij zich speciaal op ziekenhuismaaltijden. Niet omdat hij vindt dat niemand meer een stukje vlees zou kunnen bestellen, er kunnen zelfs redenen zijn om toch wat vlees en zuivel tot je te nemen, erkent hij. Maar hij kan niet verkroppen dat met name rood en bewerkt vlees, dat kanker kan bevorderen, nog doodgewoon zijn in ‘s lands hospitalen.

Twitter

Natanja vindt ook dat er met plantaardig eten serveren in ziekenhuizen een goed voorbeeld wordt gegeven.

Anderen twijfelen of het idee van de zorgprofessionals zo verstandig is.

Dat er in een ziekenhuis gerechten worden geserveerd als saucijzenbroodjes en roze koeken is één ding, maar dat er überhaupt geen plantaardige opties zijn, vindt René ergerlijk.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij dat er in ziekenhuizen alleen nog maar plantaardige producten geserveerd moeten worden? Of wil je zelf de keuze hebben of je plantaardig eet of niet? Praat mee via onze Facebookpagina!