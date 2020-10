Zal hij haar ooit verlaten?

Lieve Sabine, mijn vriend is tien jaar ouder en heeft twee kinderen van 9 en 7. Helaas is hij ook nog getrouwd met de moeder van die kinderen. Ik ben er niet trots op dat ik een getrouwde man date, maar ik ben zo gek op hem geworden dat ik eigenlijk niet meer anders kan. Hij is ook ontzettend verliefd op mij maar durft zijn vrouw niet te verlaten omdat hij bang is dat hij zijn kinderen daardoor verliest.

Zijn huwelijk is vreselijk en totaal liefdeloos en we hebben het er vaak over gehad hoe het zal zijn als hij uiteindelijk bij mij komt wonen. Maar toen zijn vrouw het vermoeden kreeg dat haar man een minnares heeft, heeft ze hem duidelijk gemaakt dat ze het hem heel moeilijk zal gaan maken als hij haar zou verlaten. Ik weet echt honderd procent zeker dat hij van mij houdt en het liefste met mij zou zijn. Maar ik kan hem niet dwingen om zijn vrouw te verlaten. Hij is zo gek op zijn dochters, ik zou het mezelf nooit vergeven als hij die niet zou mogen zien door mij. Maar hoe lang houd ik dit vol?

Sabine: „Er gaat helemaal niets veranderen zolang deze man van twee walletjes kan blijven eten. Dus hoe erg ik het ook voor je vind: deze man gaat helemaal nergens heen, en zeker niet naar jou. Dus de vraag is inderdaad hoe lang jij dit volhoudt. Ik schat zo in dat jij begin dertig bent? Wil je zelf nog kinderen misschien? Want jouw tijd tikt ook door. En iets anders: als het zo’n liefdeloos en naar huwelijk is, hoe denkt jouw vriend dan dat dat voor zijn kinderen is? Ouders die niet van elkaar houden, elkaar het leven zuur maken maar wel bij elkaar blijven? Dat is voor niemand gezond! Heeft hij daarover al eens goed nagedacht?”

„Maar terug naar jou: jij kunt je beter focussen op de realiteit. Zijn kinderen komen eerst dus zeg dat hij zijn huwelijk maar beter kan fixen. Dat is namelijk het beste voor zijn kinderen. En als hij dan ontdekt dat hij echt niet zonder je kan, dan kan hij altijd nog scheiden en ervoor zorgen dat de kinderen er niet de dupe van worden. Heel veel sterkte!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!