’Ik vind dat je alles mag eten, maar écht ongezonde dingen eet ik met mate’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik heb jarenlang in het ziekenhuis gewerkt, vooral op de spoedeisende hulp. Daar zag ik continue praktijkvoorbeelden van mensen die waren opgenomen met aandoeningen die deels veroorzaakt werden door een slechte leefstijl. Hierdoor realiseerde ik mij hoe belangrijk het is om gezond te leven. Je kan alles hebben, heel veel geld en veel vrienden, maar je gezondheid is het allerbelangrijkste.

Dit motiveert mij enorm. Ik let op mijn voeding en beweeg elke dag. Ik zie het ook echt als mijn missie om mijn kennis hierover met zoveel mogelijk mensen te delen, zodat iedereen toegang heeft tot de wetenschappelijke informatie achter een gezonde leefstijl. Daarnaast ben ik erg positief ingesteld en altijd vrolijk. Dat is mijn kracht.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Heel gevarieerd, zodat ik al mijn vitaminen binnenkrijg. Ik eet dus genoeg groenten en fruit en kies bewust voor voedzame producten, zoals Griekse yoghurt en volkorenbrood.

Ik leg mezelf geen beperkingen op en vind dat je alles mag eten, maar écht ongezonde dingen eet ik met mate. Zo haal ik ook heus wel eens een frietje en ga ik graag uit eten.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Drie keer per week doe ik aan krachttraining, maar dat kan volgende week weer anders zijn. Ik doe wat beweging betreft namelijk gewoon waar ik op dat moment zin in heb.

De laatste tijd wandel ik ook veel. Dat vind ik heerlijk; zeker zonder telefoon en in de natuur. Het liefst zou ik thuis een mooie Himalaya-piek om de hoek hebben.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, ik weeg nu 56 kilo. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik heel klein ben; ik ben maar 1 meter 60. Gewicht is belangrijk, maar je moet je er niet op blindstaren. Ik ben er daarom niet veel mee bezig.

Overgewicht wil ik echter niet bagatelliseren. Als arts zie ik dat als een gevaarlijke aandoening waar we actief iets aan moeten doen.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik ben opgegroeid in Maastricht, dus mijn zonde is natuurlijk Limburgse vlaai! Vooral kruisbessenvlaai vind ik lekker; daar mag je me altijd wakker voor maken.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Wat betreft roken ben ik heel stellig. Dat is superslecht voor je; het vergroot het risico op vrijwel alle ziektes. Hoeveel ellende ik daar wel niet door heb gezien… Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat roken ook op jongere leeftijd al een risico vormt voor meerdere aandoeningen. Jongeren denken vaak dat dat risico pas op latere leeftijd een rol speelt, maar dat is dus echt niet het geval.

Alcohol is natuurlijk ook niet gezond, maar ik drink het wel. Ik houd enorm van gezelligheid met vrienden en familie, dus ook ik drink echt wel eens meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Het is in ieder geval belangrijk om je bewust te zijn van je alcoholgebruik.

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik gebruik alleen de anticonceptiepil. Er ligt wel een pot vitamine D in mijn bestekbak, maar eerlijk gezegd vergeet ik die meestal.

Op vitamine D na, ben ik geen voorstander van voedingssupplementen. Tenzij mensen deze nodig hebben natuurlijk, zoals bij ouderen of mensen met een eenzijdig eetpatroon wel eens het geval is. Maar het gros van de mensen heeft geen voedingssupplementen nodig. Ik vind het erg commercieel en het kan schadelijk zijn als je een te hoge dosis van stoffen binnenkrijgt.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik mag wel iets meer aan mindfulness doen. Een rustmoment pakken, vind ik lastig.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Het voelt gek om over jezelf te zeggen, maar ja, dat merk ik inderdaad. Mensen sturen mij vaak berichten of komen in real life naar me toe. Dan vertellen ze over kleine veranderingen die zij hebben gemaakt, zoals vaker wandelen of een salade als lunch meenemen.

Dat vind ik heel mooi en bijzonder. Met mijn 1.700 Instagramvolgers heb ik een relatief kleine pagina, maar ik hoop dat de impact groot is. Daar gaat het om. Het lijkt mij leuk om hier in de toekomst nog meer mee te doen, bijvoorbeeld door scholen en bedrijven op weg te helpen naar een gezondere leer- en werkomgeving.”

Waarom ben je arts geworden?

„Dat wilde ik al sinds jongs af aan. Door alle processen die plaatsvinden, is het menselijk lichaam een soort natuurlijke fabriek. Dat vind ik heel interessant.

De spoedeisende hulp vond ik geweldig, maar ik miste het langdurige contact met patiënten. Daarom specialiseer ik mij nu tot huisarts. Daar sta je echt naast de patiënt en kun je hen stapje bij stapje begeleiden. Het geeft mij heel veel voldoening om mensen te helpen en mijn kennis met hen te delen.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Wandel regelmatig. Zo ben je in beweging, kom je buiten én werk je aan je mentale rust.”

Hoe kijk jij aan tegen de druk op de zorg?

„Ik merk die druk absoluut. Alleen het type werk zorgt daar al voor: je draagt continue de verantwoordelijkheid om goed voor mensen te zorgen. Daarnaast heb ik in het ziekenhuis gigantisch veel overuren gedraaid. Het is een pittig klimaat en door de aankomende vergrijzing gaat dat nog veel erger worden.

We kunnen die druk verminderen door allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen gezondheid. Dat is een lastige uitspraak, want ik probeer niemand een schuldgevoel aan te praten en vaak kunnen mensen er niks aan doen dat ze ziek worden. Maar met een gezonde leefstijl kun je wel veel aandoeningen voorkomen.”

