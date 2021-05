Laat de prins Sneeuwwitje lekker ongevraagd kussen!

Het probleem – voor zover we van een probleem kunnen spreken natuurlijk – werd onlangs aangekaart door een Amerikaanse recensent. Wat er in het sprookje gebeurt zou een verkeerde les zijn voor kinderen. ’Kussen zonder dat beide partijen hebben aangegeven dat te willen heeft niets te maken met de ’ware liefde’ waardoor Sneeuwwitje weer wakker wordt. Het geeft een ouderwets beeld van ’wat een man mag doen met een vrouw”, aldus de auteur.

Niet woke genoeg

Het is koren op de molen van de cancel culture-beweging natuurlijk. In Disneyland in Californië is nog maar net een attractie rondom het sprookje gerenoveerd of er is alweer ophef over. Als de echte die-hard deugmensen zich kwaad maken, zou het zomaar eens kunnen dat de attractie opnieuw onder de verfkwast moet. Het kan allemaal niet woke genoeg zijn, tegenwoordig.

Normaal doen

Ik heb het sprookje zelf in mijn jeugd talloze keren gehoord en gezien en ben redelijk ongeschonden uit de ervaring gekomen. Maar goed, je weet het niet natuurlijk hè? Misschien hebben alle mannen die vrouwen drogeren en ze dan aanranden zich daarbij wél door het gedrag van de knappe prins laten inspireren. Wie weet is het sprookje daadwerkelijk bron van heel veel kwaad en snappen veel mensen daardoor niet wat echte liefde is. Het kan allemaal. In theorie. Ja óf we gaan weer normaal doen, dat kan ook.

Vrouwonvriendelijk

Laten we het ook vooral niet groter maken dan het is; tot op heden zijn er nog geen grootschalige protesten bezig en kan het bericht hier in Nederland vooral op heel veel hoongelach rekenen. Wij hebben ze hier nog op een rijtje, maar ook hier lees ik berichten van mensen die het er wel mee eens zijn. Die sprookjes sowieso één grote vrouwonvriendelijke toestand vinden. Doornroosje werd ook al wakker gekust door een man die vond dat hij daar het recht toe had.

Ophef

Laten we ook niet voorbijgaan aan het feit dat vrouwen in sprookjes vooral mooi moeten zijn, moeten poetsen en moeten trouwen als de man daar behoefte aan heeft.

Ach mensen, het is maar één bericht in een Amerikaanse krant hè? En het zijn maar een paar mensen die werkelijk niets anders te doen hebben dan op iedere slak zout te leggen. Laten we de ophef lekker daar laten en onze sprookjes hier beleven zoals we dat altijd doen: doorspekt van absurditeit, surrealisme en waanzin. We hebben in elk geval wel weer even kunnen lachen…