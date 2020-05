’Ziek zijn of honger hebben?’

Dat is iedereen zo langzamerhand wel duidelijk. Als de coronacrisis straks voorbij is, zitten miljoenen mensen nog steeds thuis. Niet vanwege het gevaar om besmet te worden met het killervirus, maar omdat er voor heel veel mensen na deze crisis eenvoudigweg geen baan meer is. Of omdat de opdrachten ophouden. Of omdat hun zaak failliet is.

Banen weg

Hoe zwaar hebben bedrijven - en met name de middenstanders - het op dit moment? De huur gaat door, net als de vaste lasten en de personeelskosten… Maar de inkomsten staan stil. Veel bedrijven zijn daarom genoodzaakt te krimpen. Of om te sluiten. Een aantal ondernemers weet al zeker dat ze de lockdown zakelijk gezien niet zullen overleven. Want waar geen geld binnenkomt, daar kunnen geen rekeningen betaald worden. We zitten massaal thuis. We geven niets uit. Nergens komt geld binnen, behalve bij de supermarkt, de apotheek, IKEA en de tuincentra. Dat zijn nu onze uitjes geworden, in plaats van naar een terrasje of een restaurant te gaan. Want eten en drinken, dat doen we thuis.

En dat alles uiteraard niet voor niets. Nee, we zitten thuis zodat we niet besmet kunnen worden met Covid-19. En met resultaat. Het aantal IC-patiënten neemt langzaam af. De zorgmedewerkers krijgen eindelijk wat meer lucht. Onze sociale lockdown is dus succesvol.

Maar wat als straks, na die lockdown, duizenden mensen zonder inkomsten zitten? Wereldwijd 350 miljoen mensen banen weg door Corinacrisis, kopte De Telegraaf woensdag. En counting. Ook in Nederland gaan we daar niet aan ontkomen. Hoeveel mensen gaan de lockdown in hun portemonnee voelen?

Emoties lopen op

Op Curaçao bijvoorbeeld - een klein eiland, maar deel van ons koninkrijk - zijn al 17.000 mensen hun baan in het toerisme kwijt. Veel van hen hebben een gezin. Om hoeveel banen en mensen die daarvan afhankelijk zijn, moet het in Nederland dan wel niet gaan? Hoeveel zielen meer kan de voedselbank nog aan? Hoeveel extra uitkeringen de rijksbegroting?

‘Laat het in godsnaam ophouden’, schreef een vriendin daarom laatst op Facebook. ‘Laten we niet de ouderen maar onszelf beschermen. Beschermen tegen de oprukkende armoede die de coronamaatregelen gaan opleveren.’ Een hele reeks hatelijkheid en scheldpartijen volgden op die uitspraak.

Want wat nu als het haar eigen moeder was, die ze straks moest begraven? Had zij soms zin om met al die lijkzakken te gaan sjouwen? En was er bij haar geen respect voor de oudere generatie? Dacht ze dat ze het beter wist dan het RIVM? Verklaarbaar, al die emoties. Veel mensen kennen via via onderhand wel iemand die aan Corona is overleden. Ik ook. En dat is natuurlijk vreselijk.

Ziek of honger

Maar ik ken nog veel meer mensen die thuiszitten en ziek zijn van stress. Die zich radeloos voelen, omdat het geld op raakt. Die niet weten hoe het straks verder moet. Wiens kinderen al weten dat de vakantie straks niet doorgaat. Dat de gitaarlessen ophouden. Dat er voorlopig geen geld is om een leuk verjaardagsfeestje te geven. En erger: dat er zeer binnenkort geen geld meer is om de hypotheek te betalen. Of de huur.

Als die dingen gaan spelen, worden je primaire levensbehoeften bedreigd. Het idee dat je met je kinderen op straat kan komen te staan was tot voor kort voor het merendeel van ons absoluut ondenkbaar. Dat was altijd iets wat anderen overkwam. Maar nu, door de maatregelen voor de coronabestrijding, kan dit schrikbeeld opeens realiteit worden.

‘Wat is erger, denk je’, vroeg een andere vriendin laatst, ‘ziek zijn of honger hebben?’ Ook zij moet haar restaurantje straks sluiten, dat weet ze nu al. Ik kan niet kiezen. Ziek worden wil niemand. Maar de effecten van de maatregelen om dat te voorkomen, zullen onze samenleving absoluut ook infecteren. Hoe erg dat gaat worden, kunnen we nog niet overzien. Maar dat de voedselbanken het drukker gaan krijgen, dát staat in elk geval vast.