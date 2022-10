’Hoe voorkom ik een droge huid in het najaar?’

„Door de weersverandering heeft je huid extra zorg en bescherming nodig. Je kunt namelijk last hebben van een droog, trekkerig gevoel. Het feit dat de huid daarbij ook nog eens rood wordt, komt met name door de warm-koud wisseling waardoor de huid zich voortdurend moet aanpassen.

Verwen de huid dus een beetje extra na alles wat deze heeft doorstaan in de zomer met zon en zee. Een droge huid komt voor op alle leeftijden (hoera, het heeft dus niks met veroudering te maken) en komt eigenlijk neer op het feit dat de barrièrefunctie van de huid, de bescherming, tijdelijk vermindert.

Lippenbalsem

Rondom de ogen is een extra delicate zone waar uitdroging ook toeslaat. Het is daarom belangrijk om elke ochtend en avond een goede oogcrème aan te brengen, waardoor dit huidgebied goed gehydrateerd blijft voor meer dan een paar uur achter elkaar.

En als je dan toch bezig bent: neem ook de lippen mee en voorzie deze van een extra laagje vet door middel van lippenbalsem om losse schilfers en ruwe lippen te voorkomen. Het spreekt voor zich dat je pas daarna een lippenstift of lipgloss kunt aanbrengen - ga hier ook voor de hydraterende variant voor een dubbele werking.

Handenwerk

Vergeet trouwens ook de handen niet, want die drogen ook extreem uit bij koudeschommelingen en zijn eigenlijk altijd ‘buiten’. Een beetje extra handcrème kan dus geen kwaad, en neem ook af en toe de tijd voor een handbadje met daarin wat druppels olie. Smeer daarna ook de nagelriemen goed in met olie en gebruik voor de handen een vette handcrème.

Tip: sommige wereldsterren slapen met katoenen handschoenen aan om de werking te optimaliseren. Op die manier heb je zelf geen last van de vette handen en wordt je beddengoed ook niet vies. Extra veel water drinken is altijd goed voor de hydratatie van de huid, maar werkt niet echt tegen een droge huid.

Lang in bad liggen of te lang douchen is geen goed idee, want daar droogt de huid alleen maar van uit doordat de bovenste huidlagen rimpelig worden tijdens het langdurige badderen. Smeer je lichaam daarom na een lauwwarme douche of een niet al te heet bad volledig in met een vette bodycream of een goede body-olie (die laat sowieso een laagje achter op de huid).

Kleed je ook goed tegen de kou en probeer handen en hoofd ook zo goed mogelijk te beschermen door handschoenen en een muts of een warme haarband te dragen.

Verwarming

Gelukkig zijn er ook voldoende andere dingen die je kunt doen, waardoor de huid een stuk minder reageert op weersveranderingen. Zet bijvoorbeeld de verwarming niet al te hoog in huis - bespaart ook nog eens kosten met die enorm hoge energieprijzen - en laat de airco uit als dat niet nodig is. Hou hier ook rekening mee in de auto, want veel mensen hebben de autoverwarming vol op hun gezicht gericht staan.

Littekens

Heb je littekens op de handen of in het gezicht? Dan kan dit bij kou gaan jeuken of pijnlijk aanvoelen. Als je dit begint te voelen, weet je eigenlijk al dat het slechte weer in aantocht is!

Dat heeft te maken met het feit dat er meer vocht in de lucht zit bij koud weer. Daardoor kan de huid rondom het litteken wat opzwellen, waardoor de pijn ontstaat. Slechter weer op komst kan trouwens ook te merken zijn aan het haar dat dan statisch wordt, omhoog gaat staan en soms wat rommeliger en weerbarstiger is dan anders.

Geen vaseline

Gebruik bij de eerste droogteverschijnselen van de huid geen zeep tijdens het reinigen van het gezicht of het douchen. Reinig de huid wel altijd goed met een speciale cleanser die niet uitdroogt en gebruik ook geen toner die nogal uitdroogt.

Kies daarna de juiste huidverzorging en neig dan naar een vettere crème voor de nacht die extra goed kan intrekken. Lijkt het na een uur alsof je niks hebt opgesmeerd? Herhaal dan gewoon het ritueel nog een keer, je huid heeft nu eenmaal extra voeding nodig. Tip: gebruik in de winter regelmatig een masker dat je kunt laten intrekken of een speciaal nachtmasker dat je de hele nacht op laat.

Laat vaseline links liggen, dit goedje sluit je huid helemaal af, waardoor het slecht kan ademen en dus ook geen lucht meer krijgt. Het is verstandig om ook in de wintermaanden te kiezen voor een dagcrème of serum (bij voorkeur zonder geurstoffen en zo natuurlijk mogelijk) waarin een spf-factor zit, zodat de huid niet door de - minder felle - zon wordt beschadigd.

Op deze manier voorkom je dat sowieso en je krijgt toch altijd wel een blos op het gezicht. Een nachtcrème met antioxidanten, kalmerende en huidherstellende ingrediënten is eigenlijk een must!

Scrub

Een erg droge huid kan pas herstellen als je daar consequent mee omgaat. Dat vergt de nodige discipline en tijd. Bij heel droge armen en benen bijvoorbeeld is het goed om een bodylotion te gebruiken met toevoeging van ureum, daardoor verdwijnen schilfers als sneeuw voor de zon.

Laat ingrediënten zoals menthol, munt, alcohol en citrus zoveel mogelijk staan, want die kunnen irritatie veroorzaken, ook bijvoorbeeld bij het gebruik van shampoo op de hoofdhuid; ook die kan extra gevoelig zijn. Kies liever voor verzorgende producten met toevoegingen zoals jojoba olie of olijfolie.

Een scrub kan natuurlijk werken om dode huidcellen en huidschilfers te verwijderen, maar kies wel voor een milde/zo natuurlijk mogelijke variant. De nieuwe huidcellen krijgen daardoor de kans om tevoorschijn te komen met als resultaat een gladde, verzorgde huid.

Slaapstand

Wanneer je huid in de ‘slaapstand’ is, kan deze zich optimaal herstellen. Vitamine toevoegingen kunnen dan ook extra hun werk doen, dus een crème met ‘extra inhoud’ doet sowieso zijn werk. Slapen op een zijden of satijnen kussenhoes heeft ook mijn voorkeur. Deze beautytip kreeg ik ooit van een dame uit Bangkok, die al vanaf haar eerste rimpels op een dergelijke kussenhoes slaapt en daar echt bij zweert.

Ik kan haar intussen, na jarenlang gebruik door mezelf, geen ongelijk in geven. Ten eerste blijft je haar mooier in model en minder statisch, maar het lijkt ook bij het wakker worden alsof je huid gladder is gebleven. Het is misschien even wennen in het begin door de gladde oppervlakte, maar het went heel snel.

Bekijk ook: Deze beautytrends wil je niet missen

Tips

De supervette Weleda Skin Food crème staat bij mij in het medicijnkastje. Dat is wat mij betreft een aanrader. Ik gebruik deze ook bij tijdelijke huidproblemen, want het bevat biologische plantenextracten en is ook een probaat middel bij tijdelijke huidklachten zoals roodheid en eczeem.

Ook de Tolérance crème van Avène is een favoriet van mezelf, ook handig bij allergische huidreacties en om de huid van pukkels en oneffenheden te laten herstellen. Beide crèmes zijn 100% natuurlijk!”

