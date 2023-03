Wat vind jij? Praat mee: We worden steeds dikker, moet de overheid ingrijpen?

Is het tijd dat de overheid ingrijpt of blijft overgewicht ieders eigen verantwoordelijkheid? Praat mee! Ⓒ Getty Images

In 2035 zal meer dan de helft van de wereldbevolking kampen met overgewicht of zelfs obesitas, waarschuwt World Obesity Federation. Hierdoor zal het aantal aandoeningen, en daarmee de ziektekosten en druk op de zorg, in rap tempo toenemen. Ook in Nederland zullen we deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan terugzien. Maar hoe gaan we dit tegen? Is het tijd dat de overheid ingrijpt of blijft overgewicht ieders eigen verantwoordelijkheid?