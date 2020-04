Eline’s dochter heeft autisme: Soms ben ik er volledig klaar mee

Eline en haar gezin Ⓒ Eigen foto

Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Een ziek gezinslid heeft een grote impact op de rest van het gezin. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis zijn zelfs minder tevreden met hun leven en ervaren lichamelijke klachten. Dat het lastig is om met iemand met een (langdurige) ziekte/chronische aandoening te leven, merkt Eline Beskers (35) aan haar dochters: „Soms wilde ik dat we een gewoon gezin waren.”