Daghoroscoop 7 juli

VANDAAG JARIG

Familie is belangrijk voor u; uw gezin is uw opdracht, de reden van uw bestaan. Niets is belangrijker dan uw naasten en ook bij hun financiële belangen wilt u steeds betrokken zijn. Ouders kunnen verhuizen en dat zal gecompliceerd verlopen en met vertraging, en emotionele uitbarstingen.

RAM

Zorg ervoor dat u met anderen tot overeenstemming komt, wees niet eigenwijs want dat verstoort de harmonie. Toon begrip als een vriend(in) of familielid een moeilijke periode doormaakt. Verdriet heeft tijd nodig om te slijten.

STIER

Er kan een onplezierige woordenwisseling ontstaan met iemand die u na staat. Denk tweemaal na voor u iets met grote stelligheid beweert. Houdt u aan een belofte die u een beminde hebt gedaan. Verbreek een relatie die uw denken verstoort.

TWEELINGEN

De ene zware opgave kan vandaag de andere opvolgen, maar u bent er tegen opgewassen. U kunt weer eens bewijzen dat u meer aankunt dan anderen denken. Doe vanavond uw voordeel met een vriendschappelijk advies.

KREEFT

U zult tact nodig hebben in de omgang met anderen. Breng geen controversiële onderwerpen ter tafel. Nieuws of een bezoeker kan uw dag opvrolijken. Zorg dat hetgeen u zegt duidelijk is en men er niets anders van kan maken.

LEEUW

Een prima dag voor koop en verkoop, vooral als u met onroerend goed te maken hebt. Een collega kan u hoofdbrekens bezorgen, maar in uw carrière lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Applaus wordt uw deel als u uw werk met overgave doet.

MAAGD

Doe iets als geluidsoverlast van buren of op de werkvloer u hindert. Verspreid brochures of stickers met een toepasselijke tekst. Wees ervan overtuigd dat u niet de enige bent. Blijf diplomatiek. Wees voorzichtig met uw pincode.

WEEGSCHAAL

Laat u niet uit het veld slaan als de basis of kern van een project wegvalt. Nieuwe middelen zijn beschikbaar. Spreek af met oude vrienden en geniet van elkaars gezelschap. Een drukke periode breekt aan, u bent populair.

SCHORPIOEN

Hoewel u liever op de achtergrond blijft is het onvermijdelijk dat het anderen opvalt hoe goed u uw werk doet. Dat is uiteraard in uw voordeel. Houd rekening met een langdurige nasleep als iemand in uw omgeving iets gapt.

BOOGSCHUTTER

Als u een miskleun hebt weten te voorkomen kunt u nu uw werk ongestoord voortzetten. Een gebeurtenis waarbij een kind betrokken is kan uw speciale aandacht opeisen. Neem vanavond de tijd om na te denken. Liefde bloeit.

STEENBOK

Het liefst zult u willen afmaken waarmee u bezig bent, maar iemand kan u afleiden. Heb de moed er iets van te zeggen. U kunt verkeerd worden voorgelicht over een reis of studie. Beschaam iemands vertrouwen niet.

WATERMAN

Het zal u lukken om een probleem op het werk uit de weg te ruimen. Reserveer deze week voor het afleggen van bezoeken, maar sloof u niet te veel uit. Een bericht kan op zich laten wachten; laat u niet kisten door wat tegenslag.

VISSEN

Misschien kunt u vandaag een punt zetten achter een project waaraan u lang geleden bent begonnen. Een collega kan een verstandig advies hebben dat u niet in de wind moet slaan. Samen vormt u een goed team; zorg dat het zo blijft.