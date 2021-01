Uitgaan

Weer op reis? Begin vast met dromen

Plannen maken is altijd een goed idee. Of ze ooit kunnen worden uitgevoerd maakt niet uit, je moet iets hebben om over te dromen en naar uit te kijken. Dagdromen kan prima tijdens een wandeling in eigen land. Reisgidsen geven tips voor later. Onze tip: bestel je boek bij de lokale boekwinkel.