’Mijn moeders (57) dood mag niet voor niets zijn’

De moeder van Jessica Fontijn (38) fietste op 6 februari 2015 over de Den Uylbrug in Zaandam toen die opeens openging. Ze viel 15 meter naar beneden, tussen brug en wegdek, en was op slag dood. Sindsdien hebben Jessica en haar familie een missie: de bruggen moeten veiliger. Jaren na het ongeluk is er nog altijd niks veranderd. Die conclusie trok ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen woensdag. Naar aanleiding van de actualiteit heplaatsen we het interview dat VROUW had met Jessica.