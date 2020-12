’Het niet bestrijden van overgewicht is vorm van verwaarlozing’

Vanuit een kerngevoel van zorgzaamheid zal ik vechten tegen obesitas tot in mijn graf. In Nederland worstelt momenteel ruim 50% van de mensen met overgewicht. Vijf miljoen mensen leven met een chronische aandoening als gevolg van een ongezonde samenleving. Ons land verkeert naast een coronacrisis in een obesitascrisis waarbij ook nog eens pijnlijk duidelijk wordt dat die twee met elkaar samenhangen. Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze eeuw en daarom moeten wij als dokters keihard blijven werken om overgewicht terug te dringen.

Overgewicht

Wekelijks zie ik vrouwen met overgewicht en de daaruit voortkomende leefstijlziekten als diabetes, verhoogde bloeddruk en andere hartklachten. Onlangs las ik in de media dat we als artsen moeten accepteren dat ’dikke mensen’ nooit dun zullen worden. Als we het over ’dikke mensen’ hebben dan gaat het echt om flink overgewicht en een BMI boven de 30.

Overgewicht maakt chronisch ziek en dat kunnen we niet accepteren. Hoe erg zou het zijn als wij als artsen tegen de ’dikke gemeenschap’ zeggen: „Ach, laat maar gaan” en vervolgens toekijken hoe ze langzaam diabetes ontwikkelen? Of erger nog doodgaan op een ic ten gevolge van een corona-infectie? Ik wil het niet op mijn geweten hebben. We moeten met zijn allen ons uiterste best doen om overgewicht te voorkomen. Als je dat niet wil is dat een keuze.

Die taak ligt overigens niet alleen bij de artsen, maar ook bij de overheid en het individu. We moeten het niet gewoon vinden dat fastfood-hamburgers goedkoper zijn dan groenten en fruit. We willen toch voorkomen dat obesitas straks de volgende pandemie gaat worden. Ik wil dan niet denken: ’Hadden we nou toch maar net iets meer ’betutteld’ en een keiharde suiker,- vet en zout taks ingevoerd. Hadden we overgewicht maar wat serieuzer genomen tien jaar geleden’. Met de steeds groter wordende groep mensen met chronische ziekten die gerelateerd zijn aan leefstijl, kan de zorg het nauwelijks aan en reizen de kosten de pan uit. Nu zijn het vooral de commerciële leefstijl-ondernemers die de vruchten plukken van een veel te slap preventiebeleid.

Afvallen

In je spreekkamer roepen dat je maar ’gewoon moeten afvallen’ is niet genoeg en getuigt van weinig inzicht. Want afvallen is allesbehalve makkelijk. Overgewicht mag je niet veroordelen omdat het veel oorzaken kent. Maar onze leefomgeving speelt wel een giftige hoofdrol in het groeiend aantal mensen met overgewicht en de daarmee samenhangende chronische ziekten. De gezonde mens moet belangrijker worden dan de belangen van de levensmiddelenindustrie en de fastfood-industrie. Het niet bestrijden van overgewicht is een vorm van verwaarlozing. Het is een maatschappelijk probleem wat we met zijn allen moeten aanpakken. #fatlivesmatter!