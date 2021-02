‘Ik zal helaas nooit oma worden’

Toen mijn 33-jarige dochter vertelde dat haar man en zij uit elkaar zouden gaan, was ik in shock. In mijn ogen waren zij een droompaar. Leuk huis, allebei een goede baan en veel vrienden. Ook was mijn schoonzoon een enorme steun voor me toen mijn man een paar jaar geleden onverwacht aan een hersenbloeding overleed.

Ik heb deze scheiding totaal niet zien aankomen, maar ook de reden van de breuk was een volkomen verrassing. Mijn dochter zei namelijk dat zij geen kinderen wilde en haar man wel.

Hoop

Ik verlang al jaren naar het grootmoederschap. Toen mijn zoon op zijn 17e uit de kast kwam, realiseerde ik me dat de kans dat hij vader zou worden niet groot was. En ik zie het nog steeds niet gebeuren: hij heeft nog nooit een vaste relatie gehad.

Al mijn hoop was dus op mijn dochter gevestigd. Ik twijfelde niet aan haar kinderwens. Als klein meisje was ze al een echte poppenmoeder en omdat ze dol is op kinderen, werkt ze al jaren als verpleegkundige op de kinderafdeling van een ziekenhuis.

Afgelopen zomer ben ik met pensioen gegaan. Ik doe wat vrijwilligerswerk, maar daar vul ik mijn dagen niet mee. Door corona ben ik vaak alleen thuis en voel ik me soms eenzaam. Dus toen ze afgelopen weekend langskwam omdat ze iets wilde vertellen, wist ik al wat er komen zou.

Ik was ervan overtuigd dat ze me zou vertellen dat ze in verwachting was. Sterker nog: ik had al een paar snoezige slofjes gebreid die ik haar wilde overhandigen.

Verdriet

Maar goed, ze kwam dus voor iets heel anders. Toen ze me het hele verhaal had verteld, barstte ik in tranen uit. Mijn dochter dacht dat ik moest huilen omdat ze ging scheiden, maar ik huilde omdat ik me realiseerde dat ik nooit oma zou worden. En dat terwijl ik nu alle tijd van de wereld heb om op te passen en voor kleinkinderen te zorgen.

Mijn zussen en vriendinnen zijn vrijwel allemaal al oma. Een vriendin heeft zelfs al vijf kleinkinderen! Ik word helemaal gek van al die foto’s en filmpjes die ik via WhatsApp en Facebook krijg toegestuurd.

Ik kijk er al jaren naar uit en vind het zo erg dat mijn dochter me dit nu zomaar ontzegt. Ik zei dus tegen haar dat ik het een egoïstische beslissing vind. Vervolgens werd ze woedend. Ze zei dat de wereld al overbevolkt is, dat het geen leuke tijd is voor kinderen en dat ze dagelijks ziet wat het betekent om een ziek kind te hebben in coronatijd.

Stilte

Het ontaarde in een fikse ruzie en sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord, want ze reageert niet op mijn telefoontjes en appjes. Ik heb veel verdriet van haar beslissing.

Ze had toch ook rekening kunnen houden met mijn gevoelens? En met die van haar man die ze nu kwijtraakt door alleen aan zichzelf te denken? Mijn zoon geeft haar groot gelijk dus heb ik niemand bij wie ik mijn verdriet kwijt kan over het feit dat ik nooit oma word. Kon ik maar iets verzinnen waardoor ze van gedachten verandert.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).