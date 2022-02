Daghoroscoop 22 februari - Je relatie kan een stormachtige periode doormaken, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Een plezierig en voorspoedig jaar ligt voor je. Jij zult over gezondheid en genoeg energie beschikken – er zijn geen planeten die het jou moeilijk zullen maken, beter gezegd: ze willen je helpen als je dat wilt, of ze laten jou met rust. Ook financieel zul je geen klagen hebben; geluk lacht je toe.

RAM

Een opdracht die simpel uitvoerbaar leek, kan gecompliceerder blijken dan je dacht. Financiële transacties krijgen met stress te maken en een verzoek om een lening kan worden afgewezen. Zorg dat mensen die voor jou werken, hun geld opbrengen.

STIER

Het kan een moeizame dag worden als je je boterham verdient met een creatief of artistiek beroep. Concurrenten staan klaar om je de kaas van het brood te eten. Van iemand die je zeer na staat zul je echter liefde en loyaliteit ondervinden.

TWEELINGEN

Binnen persoonlijke relaties zijn integriteit en oprechtheid de belangrijkste factoren. Vertrouw op jouw intuïtie als je reserves aanboort om te investeren in een uniek project. Mensen houden zich vandaag aan hun woord.

KREEFT

Doe je best om gezond te blijven onder de druk van jouw werk en sociale leven. Ga regelmatig naar de sportschool en volg een normaal dieet. Leer ook je kinderen gezonde gewoonten; geef liever een appel dan snoepgoed.

LEEUW

Deel je tijd zo in dat je er een maximaal rendement uit haalt. Reken er niet op dat anderen contact met jou zoeken als je iets moet organiseren; het is aan jou om die contacten te leggen. Bescherm je privéleven en ga op tijd naar huis.

MAAGD

Je kunt in aanraking komen met mensen die er merkwaardige ideeën op na houden over geld verdienen en investeren en dat kan het gevoel opleveren dat je in het nauw gedrongen wordt. Houd het been stijf en je kruit droog.

WEEGSCHAAL

Een hechte relatie kan een stormachtige periode doormaken waardoor je je moeilijk zult kunnen concentreren. Misschien waren je verwachtingen te hoog gespannen. Neem wat gas terug en trek niet te snel conclusies.

SCHORPIOEN

De kosmos richt zich op jouw werk en gezondheid en dat zal de normale routine verlevendigen. Je computer kan een upgrade nodig hebben of je krijgt frisse ideeën die je meteen wilt toepassen. Begin nu met een dieet.

BOOGSCHUTTER

Zwijg liever als je niets aardigs over iemand weet te zeggen. Je koopt er weinig voor als een tegenstander ook nog jouw vijand wordt. Samenzweren of intrigeren is slecht voor je reputatie. Toon je een wijs mens.

STEENBOK

Financiële problemen kunnen zwaar wegen, maar een oplossing is onderweg. Geef niet te veel geld uit aan luxe. Maak liever je werk op tijd af. Verdiep je in het verleden van een bedrijf voor je er in investeert of ermee in zee gaat.

WATERMAN

Meerderen verwachten veel van jou en terecht. Een brainstorm zal productief blijken; jouw geest is pijlsnel. Probeer soepel te blijven als je agenda overhoop wordt gegooid. Neem ter hand wat zich voordoet en tracht daarop te anticiperen.

VISSEN

Laat je zakelijk niet in de kaart kijken. Pas op voor iemand die z’n neus in jouw zaken probeert te steken, direct of via een omweg. Er liggen een paar verrassingen voor jou op de plank. Wees zuinig met het geven van vertrouwen.

