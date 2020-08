Ga jij urenlang in de auto zitten voor een vakantie ver weg?

Maar als het gros van Nederland, Duitsland en België hetzelfde denkt, is het ook niet verwonderlijk dat het gros van Nederland, Duitsland en België in de file staat. De ANWB waarschuwt voor grote drukte op de weg, op de eerste zwarte zaterdag van deze zomer.

Urenlange vertraging

De A10/11 in Oostenrijk is het grootste knelpunt, meldt de ANWB. Tot aan de grens met Slovenië moeten reiziger rekening houden met ruim vijf uur extra reistijd. Ook in Frankrijk is het raak: na Parijs begint de drukte en heb je bijvoorbeeld richting Bordeaux meer dan twee uur vertraging. Voor de Fransen is de vakantie ook net begonnen, dus is het geen wonder dat het dringen is daar. De Franse verkeerpolitie voorziet mogelijk ruim 900 kilometer file.

Vakantiegangers die onderweg zijn naar Italië staan vast voor de Zwitserse Gotthardtunnel en in Italië zelf is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust.

Extra vroeg opstaan

Ga jij op zo'n warme dag urenlang in de auto zitten? En wat doe je dan als je wel vandaag op vakantie wil gaan: sta je extra vroeg op of ga je juist laat? Of blijf je liever thuis en breng je je vakantie door op de Nederlandse stranden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina.