Daghoroscoop 24 maart - Communicatie is je sleutel, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Als je voorgaande maanden veelvuldig te maken had met de dood of met naasten die crises moesten doorstaan, geopereerd moesten worden of balanceerden op de rand van de dood, zal dat invloed hebben gehad op jouw leven en carrière. De kosmos geeft vanaf nu veranderingen ten goede aan.

RAM

Als je vrolijk bent zal jouw goede humeur overslaan op anderen. Humor en de gave mensen aan het lachen te kunnen maken bezorgt je nieuwe vrienden. Een gunstige dag voor investeringen, maar houd het wel rustig en allemaal onder controle.

STIER

Stort je enthousiast op jouw werk. Collega’s staan achter je; vergeet ze niet te bedanken als zij je aan winst helpen. Hoewel je daarvoor in de stemming kunt zijn is dit geen geschikt moment om jouw uiterlijk drastisch te veranderen.

TWEELINGEN

Ontwikkelingen achter de schermen zijn in jouw voordeel. Neem je om jouw leven op een steviger fundering te zetten en laat plannen die hun tijd vooruit zijn rustig rijpen. Zorg voor een goede sfeer op de werkvloer maar blijf zakelijk.

KREEFT

Communicatie is je sleutel tot een relatieprobleem, zowel privé als zakelijk. Ontspan en heb vertrouwen in jezelf. Een verfraaiing van je huis kan als slagroom op een taart, een kunstwerk nodig hebben; koop wat je kunt veroorloven.

LEEUW

Professionals kan een gedenkwaardige dag te wachten staan. Tegen alle verwachtingen in kun je een contract of deal sluiten. Toon vastberadenheid en laat je niet afschepen. Houd er rekening mee dat je een vroegere partner kunt tegenkomen.

MAAGD

Het kan een aangename dag worden als je een interessante locatie bezoekt. Kennisnemen van spirituele denkbeelden kun je als prikkelend ervaren. Begin een studie die de geest verruimt. Neem vaker deel aan het sociale leven.

WEEGSCHAAL

Zet de financiële puntjes op de i als je bezig bent een eigen bedrijf op te zetten. Het verkrijgen van een lening zal niet al te moeilijk zijn. Men is welwillender dan je denkt. Zorg dat je goed begrepen wordt als je iets uitlegt.

SCHORPIOEN

Bij onenigheid in de familie moeten alle betrokkenen worden geraadpleegd. Is er sprake van een scheiding dan is dit een geschikt moment om alles te regelen. Een compromis is noodzakelijk als een trouwerij veel te duur wordt.

BOOGSCHUTTER

Laat ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ jouw motto zijn. Voldoende slaap levert over de hele linie een goed gevoel op. Gooi het roer om als je tijdens de wintermaanden te dikwijls calorierijk hebt gegeten.

STEENBOK

Het wordt een winstgevende dag als je zaken kunt combineren met plezier. Doe je geregeld aan sport dan kun je vandaag hoog scoren. Een nieuwe romance kan aan betekenis winnen. Geluk gaat aan jouw zij als je doet wat je goeddunkt.

WATERMAN

Als je de vrije hand wordt gelaten ben je het meest gelukkig. Beschaam het vertrouwen dat men in jouw heeft niet en lever het beste resultaat als je de ruimte krijgt. Een gezondheidsprobleem loopt met een sisser af.

VISSEN

Goede ideeën kunnen plotseling bij je opborrelen. Noteer ze voor ze worden overschaduwd. Nieuwe contacten kunnen hun nut bewijzen op juridisch of buitenlands gebied. Corrigeer een lastig kind maar probeer het ook te begrijpen.

