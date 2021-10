Deel 5: ’Hij bleek een vriendin te hebben en werd bijna vader’

’Made with love’, zei de ober toen hij mijn Dark ’n Stormy cocktail voor mijn neus zette, mét een dikke knipoog. Was dit een flirtpoging? Ik en drie goede vriendinnen zaten al de hele avond aan de cocktails bij ons favoriete café, maar tot dusver was hij vrij nors geweest. We spraken die avond verder ook niet, bedankten hem aan de bar bij het afrekenen en gingen naar huis.

Hartjesogen en vlammetjes

De volgende dag kwam de bevestiging: barman Miguel zat in mijn Instagram-inbox. Hij had me gevonden, doordat ik zijn café had vermeld in mijn Instagram Story. Hij reageerde met vlammetjes op een outfitfoto en de dagen erop regende het hartjesogen en kus-emoji’s op alles wat ik deelde. We raakten aan de praat. Hij vertelde honderduit over zijn afkomst (hij was Portugees), over zijn werk (bij mijn favoriete café) en zijn grote droom (doorbreken met zijn band). Ik reageerde vol belangstelling. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Bovendien begon ik steeds meer in hem te zien. Hij was even oud als ik en eigenlijk best knap.

„I’m free today. Do you want to have a drink with me?”, stuurde Miguel op een regenachtige maandagmiddag. Ik had wel zin om er even uit te gaan, dus: waarom ook niet? We spraken af bij een lunchcafé in de buurt. Hij zag er goed uit in zijn oversized sweater, wijde broek en Yankees petje. Precies waar ik van houd (hartjesogen van mijn kant!). We dronken thee onder de parasol op het terras, maar toen het echt begon te stortregenen gingen we naar binnen.

Mag ik je kussen?

Miguel was non stop aan het woord en kwam ondertussen steeds dichter bij me op het bankje zitten. „So can I kiss you or not”, vroeg ’ie na een tijdje. Ik antwoordde niet. Als je me wilt kussen, moet je dat gewoon doen, vind ik. Nadat hij wat moed had verzameld, kwam de zoen. En daar bleef het niet bij. Hij fietste uiteindelijk met me mee naar huis en zoende me midden op straat voor de deur (alle buren konden meegenieten). „See you soon sexy!”, zei hij gevolgd door heel veel luchtkusjes vanaf zijn fiets. Met een lichte grijns op mijn gezicht stak ik mijn sleutel in de voordeur. Hoe leuk was deze middagdate?!

Maar mijn opkomende vlinders waren een kort leven beschoren. „There’s something I need to tell you”, stuurde hij die avond. „The girl on my Instagram is my girlfriend.” Wat? Wow! Miguel had er tot nu toe geen doekjes om gewonden dat hij me leuk vond. Zowel op Instagram als op onze date was hij all over me. En al die tijd hij had gewoon een vriendin thuis zitten? „But I like you and I want to see you again”, vervolgde hij. Een brutaal mens heeft de halve wereld, Miguel was het schoolvoorbeeld en omdat ik de aantrekkingskracht heus ook voelde, nam ik het hem niet eens kwalijk dat hij het probeerde.

De genadeklap

Grote kans dat karma me ooit zal inhalen, maar we spraken daarna nog een keer af bij een ander café. Ik had uiteraard mijn bedenkingen, maar wilde hem in ieder geval nog één keer in het echt zien. Hij haalde een wijntje voor me en een biertje voor zichzelf. Hij kwam dicht naast me zitten en zat meteen aan me, maar het voelde niet goed. Ik vond hem opeens niet zo tof meer. Hij zoende me, maar ik gaf slechts karige kusjes terug. We spraken, maar ik luisterde nog maar met een half oor. Tot hij onverwacht een genadeklap uitdeelde. „You know my girlfriend is pregnant. I’m having a baby girl next month.” Als je dacht dat de situatie al bizar was, het kan altijd nóg erger.

’Kunnen we alsjeblieft gaan?’, dacht ik. ’Hier kan ik toch hélemaal niks mee!?’ Zonder een woord te zeggen, pakte ik mijn fiets en reden we zwijgzaam richting mijn huis. Ik gaf hem een kus op zijn mond en wenste hem een beste. Succes met je vrouwtje en veel geluk met je baby. Wat Miguel allemaal uitspookt binnen zijn relatie is zijn zaak, maar ik doe niet meer mee.