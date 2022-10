Daghoroscoop 11 oktober - Maak thuis geen ruzie, Leeuw!

VANDAAG JARIG

De kosmos begunstigt jouw investerings- en spaarplannen. Heb je die nog niet, dan is 2023 een goed jaar om daarmee te beginnen. Er kan je een erfenis te wachten staan of je krijgt een legaat of iets dergelijks (daarvoor hoeft niet per se iemand te zijn gestorven). Doe iets verstandigs met dat geld.

RAM

De sfeer kan wat gespannen zijn en misschien vraag jij je af wat je in het leven het meest waardeert. Geld zal niet bovenaan jouw lijstje staan, maar het leren van een vaardigheid in geldbeheer zou je leven wel vereenvoudigen.

STIER

De kosmos kan voor veel energie zorgen en die zul je nodig hebben. Plannen kunnen resulteren in een reis die je veel geld gaat kosten. Als je nu al begint met betalen, kun je genieten zonder de last van een te grote schuld.

TWEELINGEN

Je zult vooral behoefte hebben aan ruimte en wilt zo min mogelijk lastiggevallen worden. Stel je de vraag hoe je er momenteel voor staat als je je onzeker voelt. Geef extra aandacht aan werk- en gezondheidskwesties.

KREEFT

Een uitgelezen dag om plannen te maken voor een volgend project en actie te ondernemen om een droom te realiseren. De kosmos bezorgt je genoeg zelfvertrouwen om de leiding te nemen. Durf assertief te zijn en blijf vooral integer.

LEEUW

Om evenwichtig te blijven en bezig te zijn, zul je activiteiten en ervaringen nodig hebben. Kom in actie als je iets dwarszit, zeker als jij je zorgen maakt over een financiële of zakelijke deal. Maak thuis geen ruzie.

MAAGD

Een belangrijke bijeenkomst of discussie kan een waardevol resultaat opleveren dat van belang is voor jouw toekomst. Wapen je tegen een gebrek aan tolerantie. Wees je ervan bewust dat logica vaak ver te zoeken is als emoties opspelen.

WEEGSCHAAL

Je zult in de juiste stemming zijn om kwesties aan te pakken die met gezamenlijke fondsen, onbetaalde rekeningen of achterstallige schulden te maken hebben. Ga vroeg aan de slag; later vandaag kun je wat ambivalent zijn.

SCHORPIOEN

Verschillende situaties kunnen kansen bieden. De kosmos voorspelt een zekere mate van spanning in persoonlijke en professionele relaties. Leg de vinger op problemen en ruim geschillen uit de weg. Neem er daarna afstand van.

BOOGSCHUTTER

Het zal geen moeite kosten om de leiding en initiatieven te nemen. Jouw ideeën zullen de aandacht trekken. Laat je echter niet verleiden om een ongeduldige of veeleisende toon aan te slaan in jouw contacten met anderen.

STEENBOK

Er lijkt sprake van een nieuw begin tussen vrienden of geliefden. Feiten en cijfers zijn minder van belang als andere prioriteiten hun plaats innemen. Werk kan tot een vreemde financiële situatie leiden. Is dat jouw bedoeling?

WATERMAN

De kosmos kan voor emoties of stress zorgen en het is van belang om zaken op hun beloop te laten. Iemands vertrek kan voor verdriet zorgen en het vinden van evenwicht tussen werk en thuis zal moeite kosten.

VISSEN

Als je de afgelopen weken onrustig was, krijgt de dagelijkse routine vanaf nu weer de overhand. Er lijkt een belangrijk document op komst of je gaat binnenkort op reis. Doe boodschappen, handel zaken af en beantwoord mails en apps.

