Daghoroscoop 11 april - Sterrenbeeld Tweelingen: Sluit af wat voorbij is!

VANDAAG JARIG

Mentale groei is jouw opdracht voor dit en de volgende jaren. Daar hoort vaak bij dat bestaande relaties hun glans verliezen, dat sommige vrienden een bijna-dood ervaring hebben of zelfs sterven. Jouw sociale kring zal een verandering ondergaan ten gunste, met een goed resultaat.

STERRENBEELD RAM

Jij kan gestrest zijn doordat je fysiek niet 100% bent, er een deadline op komst is of te veel werk op voltooiing wacht. Las ondanks alles voldoende pauzes in; je bent nu eenmaal snel moe en beschikt niet over grote energiebronnen.

STERRENBEELD STIER

Sport, speculeren en plezier kunnen hoog op de agenda staan. Een zakelijke deal kan afketsen als gevolg van futiliteiten. Verzet de zinnen door langdurig te gaan lunchen of je te verdiepen in filosofie of een buitenlandse cultuur.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gunstig moment om je aan een huiselijk project te wijden. Houd rekening met verkeerde informatie en een test van jouw geduld. Tracht kwesties vanuit elke hoek te bezien, sluit af wat voorbij is en maak plaats voor iets nieuws.

STERRENBEELD KREEFT

Wanneer je er voor een enkele keer voor kiest op vrienden te vertrouwen kom jij erachter dat ook zij op jou vertrouwen, waarna iedereen in de war raakt. Bedenk of je niet erg veel aandacht hebt besteed aan jouw eigen aspiraties.

STERRENBEELD LEEUW

Geld kan de komende dagen het centrale thema zijn. Stel een belangrijk besluit uit tot later vandaag als de sterren gunstiger staan. Voor de lunch kan een geldkwestie voor hoofdpijn zorgen. Tracht het in goede banen te leiden.

STERRENBEELD MAAGD

Geheime plannen en voornemens kunnen gestart worden en het gemak waarmee dit gaat zal jou verrassen. Zorg goed voor jezelf, kleed je om indruk te maken. Meld je voor een leidinggevende functie of begin een studie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jij kan ongebruikelijk stil zijn, omdat je nadenkt over de vraag waar jij staat in termen van ambities en de richting die je jouw leven wil geven. Zet een project op de rails of leg de laatste hand aan werk dat te lang bleef liggen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Contact met medewerkers en vrienden kan een gunstig effect hebben op jouw situatie en misschien ook vooruit helpen. Dit is de juiste dag om ideeën uit te wisselen. Houd echter ook rekening met irritaties en onenigheid.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Wees je ervan bewust dat vlak onder de oppervlakte obsessieve tendensen kunnen woeden die de voorbode kunnen zijn van agressie. Houd jezelf in de hand en besteed aandacht aan details en de mening van anderen.

STERRENBEELD STEENBOK

Als je jezelf erop betrapt steeds bezig te zijn met een incident dan doe je er goed aan om aan iets anders te denken. Pak de telefoon of ga naar buiten. Studenten kunnen besluiten hun plannen te wijzigen en hun hart te volgen.

STERRENBEELD WATERMAN

Laat geen kans voorbijgaan om een koopje te scoren. Kijk op het internet en in de krant, ga naar tweedehands zaken; je kan geld besparen nu anderen hun zolders en garages opruimen. Wees niet bang om iemand een gunst te vragen.

STERRENBEELD VISSEN

Maak meer tijd vrij voor de nummer één in jouw leven. Deel jouw geheimen en wees eerlijk over jouw verlangens. Wees niet bang om anders te zijn dan anderen. In een gezonde relatie moet ieder de kans krijgen het eigen pad te bewandelen.

