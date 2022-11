Daghoroscoop 10 november - Je bent emotioneler dan anders, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Vooral de eerste maanden van het nieuwe jaar kun je, met de hulp van Jupiter, rekenen op geluk bij investeringen in de zorg en speciaal in producten die fysieke prestaties verbeteren. Geef niet toe aan emoties als woede.

RAM

Je kunt vandaag hypergevoelig zijn en in tranen uitbarsten als je kritisch commentaar persoonlijk opvat. Geen geschikte dag om iets wat je ergert bij buren aan te kaarten. Niet alleen jij, maar iedereen wordt nu beïnvloedt door de maan.

STIER

Een belangrijk contact in de financiële wereld kan je een prachtig advies geven, maar wees voorzichtig als het op voorkennis lijkt. Een stijging van inkomen zal wonderen doen voor jouw leefstijl en kan in een wip veel problemen oplossen.

TWEELINGEN

Vertrouw op jouw charme en geef extra aandacht aan jouw uiterlijk en verzorging. Wees echter ook op jouw hoede want je kunt het doelwit worden van jaloezie. Zet, indien nodig, diplomatie en tact in om de vrede te bewaren.

KREEFT

Je kunt moe zijn of emotioneel. Onderwerp jouw gezondheid en leefwijze aan een onderzoek. Om je heen kan men nurks of jaloers zijn, maar dat ligt niet aan jou. Verdiep je in alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie, acupunctuur.

LEEUW

Het is onverstandig om de komende dagen vrienden en geld te combineren. Ondernemers zullen succesvol zijn als zij geld bijeen moeten brengen. Besteed extra tijd aan relaties, vrienden en de clubs waarbij je bent betrokken.

MAAGD

Een prima dag om een project te voltooien of een doel te bereiken. Blijf bezig en laat je niet afleiden, want dan loop je achterstand op bij een volgend project. Je zult respect afdwingen met jouw doorzettingskracht en loyaliteit.

WEEGSCHAAL

Een kwestie die te maken heeft met verdere scholing kan nu worden beëindigd en kan het slotakkoord vormen van een lange periode van studie. Een discussie kan uit de hand lopen, tenzij er tact en diplomatie wordt toegepast.

SCHORPIOEN

Een onderliggende kwestie kan, wat een rationeel betoog lijkt te zijn, een andere betekenis geven. Je bent er gelukkig tegenop gewassen. Aarzel niet om de waarheid aan het licht te brengen als die relevant is voor deze zaak.

BOOGSCHUTTER

Je bent emotioneler dan anders, waardoor het een ongeschikte dag is om je in discussies te mengen. Je kunt bezitterig of zelfs jaloers zijn op iemand in jouw directe omgeving, zeker als er latent problemen spelen.

STEENBOK

Rusteloosheid op het werk kan een gevolg zijn als je niet met plezier naar jouw werk gaat. Ga jouw opties eens na en vergelijk ze met datgene waar jouw hart naar uitgaat. Denk na over een verandering of kies nieuwe prioriteiten.

WATERMAN

Heftige emoties kunnen naar buiten komen en voor extra inspiratie zorgen om een artistiek experiment te realiseren. Neem je deel aan een sportief evenement, dan zul je tevreden zijn. Op romantisch gebied kun je genieten.

VISSEN

Het voornaamste probleem kan jouw werk zijn en hoe je dat met jouw gezinsleven in overeenstemming moet brengen. Jouw privéleven kan in de schijnwerpers terechtkomen. Een goed moment om familieberaad te houden.

