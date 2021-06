’Mag ik eisen dat mijn man zich laat steriliseren?’

Lieve Sabine, ik ben 38 en heb twee prachtige dochters van 8 en 5. Mijn man en ik hebben besloten dat ons gezinnetje compleet is en na ruim 20 jaar de pil te hebben geslikt, wil ik graag dat mijn man zich nu laat steriliseren. Maar wat denk je? Hij durft niet en is dus ook niet van plan om zich te laten helpen. En dat terwijl zijn beste vriend het net heeft laten doen en na twee dagen weer helemaal de oude was. Ik vind het echt te belachelijk voor woorden en ben inmiddels ook gestopt met de pil. Met overigens als prettige bijkomstigheid dat ik veel vaker zin heb in seks. De hormonen beïnvloeden dus ook mijn libido. De keren dat we nu seks hebben, moet hij een condoom omdoen en dat vindt hij vervelend. Maar ik vertik het om nu weer water bij de wijn te doen en tot de overgang de geboortebeperking te verzorgen. Kan ik van hem eisen dat hij nu aan de beurt is?

Sabine: „Je kunt het van hem eisen, maar gaat dat werken dan? Of doet hij het dan gewoon niet en heb je nooit meer gemeenschap met hem? Persoonlijk vind ik de redenering dat hij er na die twintig jaar anticonceptie van jou, nu iets aan moet laten doen best wel kort door de bocht. Jij weet toch ook zeker dat je geen kinderen meer wil hebben? Dan kun jij je toch ook laten steriliseren?”

„Misschien dat je hem toch wat meer kunt laten wennen aan het idee. Haal alle info in huis, ga samen naar een consult om je voor te laten lichten en wie weet breng jij of de arts hem op andere gedachten. Maar eisen dat hij er iets aan laat doen, gaat wat ver lijkt me. Maar volhouden dat je even klaar bent met de extra hormonen en liever andere manieren van anti-conceptie gebruikt, is daarentegen ook geheel aan jou. Jij bent de baas over je eigen lichaam. Maar dat is hij natuurlijk ook. Misschien heb je baat bij periodieke onthouding, maar dan moet je natuurlijk wel je lichaam heel goed kennen. Kortom; ik heb geen eenduidig antwoord voor je. Misschien dat lezeressen op onze Facebook pagina je nog tips kunnen geven? Succes ermee!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!