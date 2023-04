De Stiefmoeder: ’En toen zag ze het sletje…’

Zondag

Shit. Dit is precies het soort gedoe waarin ik géén zin heb. Ik heb genoeg verhalen gehoord over gestoorde, rancuneuze exen en ik heb geen tijd en energie voor dat soort ongein. Met opgetrokken wenkbrauwen kijk ik Leroy aan, die verontschuldigend terugkijkt en met zijn hand op zijn telefoon een bijna geluidloos ‘sorry’ mompelt. Hij stapt uit bed en ijsbeert met een steeds zichtbaar wordende ader op zijn voorhoofd door de kamer terwijl de stem aan de andere kant onvermoeibaar door schreeuwt. Ik versta niet alles meer, maar vang ‘uitleggen’, ‘neuken’, ‘sletje’ en ‘kinderen’ op en kan uit die vier woorden wel opmaken wat er aan de hand is. Leroys ex denkt dat ik bij hem ben blijven slapen en dat Mila mij middenin de nacht tegen het lijf is gelopen. Of erger nog: ons heeft betrapt in bed. Met een diepe zucht trek ik de dekens over mijn hoofd en val ik in een onrustige slaap.

Maandag

‘Tot snel’, fluistert Leroy terwijl hij me een kus op mijn voorhoofd geeft. Met een half oog kijk ik op de wekker. Kwart over vijf. Veel te vroeg om op te staan. Ik blaas hem een kus toe, mompel iets dat op ‘werk ze’ lijkt en draai me nog een keertje om.

Ik droom dat ik achterna gezeten word door een kudde wilde paarden en bijna word platgewalst onder hun hoeven als om zeven uur mijn eigen wekker gaat. Ik schiet rechtop en kijk versuft om me heen. Mijn ene kussen ligt naast het bed, de andere op de grond en de dekens zijn zo om mijn benen gewikkeld dat het even duurt voor ik mezelf heb losgewurmd. Met een kreun laat ik me achterover vallen. Wat een gezeik gisterenavond. Ergens baal ik ervan dat Leroy en ik het er niet meer over hebben gehad. Als ik eindelijk de kracht heb verzameld om op te staan én heb gedoucht en ontbeten, stuur ik hem daarom een appje. ‘Morning… is alles nog goed gekomen gisteren?’ Twee blauwe vinkjes maar geen antwoord. Dan niet. Snel pak ik mijn spullen en stap ik op de fiets richting school.

Halverwege de ochtend, als de kinderen los gaan op het schoolplein en ik rondloop om de boel in de gaten te houden, gaat mijn telefoon. Leroy. Eigenlijk is het niet de bedoeling dat ik telefoneer op het schoolplein, maar ik kan het niet laten. Snel doe ik mijn oortjes in en neem ik op. ‘Hey mooierd.’ Ik smelt. Alweer. Leroy laat geen kans onbenut om mij te vertellen dat hij me mooi vindt. ‘Hey you… momentje hoor.’ In mijn ooghoek zie ik hoe Kevin, een van mijn leerlingen, óp het speelhuisje probeert te klimmen in plaats van erin. ‘Kevin, kom maar naar beneden. Straks val je.’ Als ik ben uitgepraat, gaat Leroy verder met zijn verhaal. Zijn ex dacht inderdaad dat Mila ons had betrapt in bed. Ze was afgekoeld nadat hij had gezegd dat wij videobelden toen hij dacht dat Mila en Jaxx sliepen en dat Mila plots binnenkwam en haar oog op zijn telefoon viel. ‘Ah, en toen zag ze het sletje…’ zeg ik plagend. ‘Ja, daar hebben we het dus ook nog over gehad. Ik heb haar verteld dat je niet zomaar iemand bent, maar dat ik je echt leuk vind en dat ik denk dat het iets serieus kan worden.’ Ik glim van trots. Hij ziet hier dus ook iets serieus in! ‘Maar ehm…’ gaat Leroy verder. ‘Nu wil ze je dus ontmoeten. Wat vind jij daarvan?’ Ik adem diep in en staar naar de lucht. Tijd om goed na te denken over mijn antwoord, krijg ik niet. Ik word opgeschrikt door een doffe klap en een direct daaropvolgend paniekerig gehuil. Vliegensvlug draag ik me om. Kevin!

