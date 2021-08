Recept van vandaag: Dutch baby

Ingrediënten Dutch baby

~ 65 g bloem

~ 125 ml melk

~ 4 eieren

~ 1 el suiker

~ 60 g boter

Voor de topping:

~ 100 g (diepvries)cranberry’s

~ 2 el suiker

~ blaadjes van 1 takje munt, fijngesneden

~ 250 g gemengde bessen (bijvoorbeeld bramen)

~ 1 el poedersuiker + extra om te bestrooien

~ sap van ½ citroen

~ 250 g Griekse yoghurt

Bereidingswijze Dutch baby

Stap 1

Verwarm de oven voor op 230 °C. Kook voor de topping de cranberry’s met 2 el water, de suiker en eventueel 2-3 blaadjes munt in een kleine pan tot alle besjes zijn geknapt. Schep de gemengde bessen om met de poedersuiker en citroensap. Laat staan tot gebruik.

Stap 2

Klop de bloem met de melk samen tot een pasta. Klop er dan in 3 minuten met een elektrische mixer de eieren, suiker en een snufje zout door.

Stap 3

Smelt de boter in een ovenbestendige koekenpan. Draai de pan zo dat de bodem en rand goed met boter bedekt zijn en schenk het beslag erin.

Stap 4

Zet in het midden van de oven en bak 20 minuten. Verlaag de oventemperatuur naar 150 °C en bak nog 5 minuten of tot de bovenkant van de rand mooi bruin is.

Dutch baby serveren

Neem de pan uit de oven en schep er wat yoghurt, gemengd met munt, de gemengde bessen en cranberrycompote in. Bestrooi eventueel met wat poedersuiker en versier met extra munt.

