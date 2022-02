Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Net als Willem-Alexander en Máxima 20 jaar getrouwd: ’In elk huwelijk is er weleens wat’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„We zijn een beetje ’datumfreaks’. Ik ben geboren op 08-08, mijn broer op 10-10. Hoe leuk is het dan om op 02-02 te trouwen?” Ⓒ Rene Oudshoorn

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren vandaag hun porseleinen bruiloft: al twintig jaar houden zij het samen vol. Maar ons koningspaar is niet het enige stel dat trouwde op de bijzondere datum 2-2-2002. Dit gelukkig getrouwde stel gaf op dezelfde dag hun jawoord en vertelt openhartig over wat volgens hen het geheim is van een lange relatie.