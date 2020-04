Mijn gay best friend Gordon: Hij staat altijd voor me klaar

Het begin van de vriendschap…

Tessa: „Ik kende Gordon van Club More, waar ik als doorbitch werkte, en ik vond hem altijd zo’n lieve, vrolijke en toegankelijke man. Op een feest in Bloemendaal raakten we aan de praat en blijkbaar voelde Gordon net als ik een klik, want hij zei: ’Zullen wij eens nummers uitwisselen?’ In het begin was het vooral uitgaan, maar toen vroeg hij me mee naar Londen. Daar hebben we veel gepraat over ons leven, familie en relaties, waardoor onze vriendschap serieus werd. En toen maakten we ook nog iets heftigs mee.”

Gordon: „We liepen door Madame Tussauds, ik moest passen voor een wassenbeeld, toen ik een telefoontje kreeg dat mijn nieuwe huis was leeggehaald. Ze hadden zelfs de kluis naar beneden gegooid over mijn nieuwe trap. Ik was flink ontdaan en zij ving me op.”

In moeilijke tijden…

Gordon: „Ik heb een moeilijk jaar achter de rug en Tessa voelde feilloos aan wat ik nodig had. Toen ik vertelde dat ik naar een kliniek ging, heb ik alleen maar steun gehad. ’Wat knap dat je dit doet,’ zei ze. Ze is er altijd voor mij. Een tijdje terug belde ik haar op: ’Jezus schat, ik zit zo fucking diep, ik voel me zo eenzaam.’ En dan is ze zo superlief…”

Tessa: „We denken gewoon altijd aan elkaar, omdat we geloof in elkaar hebben. Al ga ik met mijn ellende minder snel naar hem. Dat zit deels in mijn karakter, ik wil graag die sterke vrouw zijn. En ik wil hem er ook niet altijd mee belasten, er wordt al zo veel aan hem gehangen. Maar als ik Gordon bel, staat hij altijd klaar.”

Wat we bij elkaar vinden…

Tessa: „We zijn allebei heel creatief en ik hou van zijn tomeloze energie en zijn enorme intelligentie. Mensen zien dat vaak niet, omdat hij het verbloemt met grappen. We hebben samen de Lion’s Head in Kaapstad beklommen, maar we kunnen ook heel rustig zijn samen. Dan zitten we in een joggingpak op de bank, kijken filmpjes en bestellen eten.”

Gordon: „Tessa heeft de gave om met iedereen te communiceren en zij verrast mij. Meestal ben ik degene die mensen uitnodigt en mijn portemonnee trekt, maar Tessa belt gerust en zegt: ’We gaan woensdag uit eten, ik zeg niet waar.’ En dan neemt ze me mee naar een ontzettend leuke Italiaan in de Jordaan. Onze vriendschap is gelijkwaardig.”

Hem streng toespreken…

Tessa: „Doe ik niet vaak. Gordon is een sterke persoonlijkheid en kent zichzelf best goed.”

Gordon: „Haha, had ze dat maar wél gedaan op mannenvlak.”

Tessa: „Ik geef hem wel advies, hoor. Ik zeg altijd: ’Neem ze eens wat ouder.’ Maar dat komt nooit aan, haha!”

Gordon: „Ik wil heel graag een man die wat ouder is, maar jong valt op mij. Zo’n jonge gast is natuurlijk heel aantrekkelijk, maar voor een relatie begin ik er niet meer aan. Het heeft zo weinig om handen en je zit op een heel ander intelligentie-level… hopeloos dus.”

