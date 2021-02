Francien (34) werd slachtoffer van sexting: ’De hele school zag mijn borsten’ Ⓒ Gregor Servais

Het is vandaag de Europese Dag van het Slachtoffer. Daarmee wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers in de maatschappij. Bijvoorbeeld slachtoffers van sexting, zoals Francien Regelink (nu 34). Zij mailde als puber een foto van haar borsten naar een jongen uit haar klas. Al snel had de hele school ze gezien! Jarenlang achtervolgde de blootfoto haar, nu helpt ze andere slachtoffers van sexting. VROUW sprak haar in 2016 en vroeg hoe het nu met haar gaat.