Myriam (55) is Meester Distillateur: ’Mijn werk is hartstikke spannend!’

Myriam Henrickx Ⓒ Fotografie Corné van der Stelt

Janny heeft grote bewondering voor deze vakvrouwen: Betty weet álles van kaas, Myriam wordt warm van jenever en Nadia raakt niet uitgepraat over couscous. Maar wat drijft hen? Myriam Hendrickx (55) brengt haar dagen door tussen de sterke drank en woont samen met haar dochters (18 en 19). Myriam is directeur bij Distilleerderij Rutte in Dordrecht en mag zich sinds 2003 Meester Distillateur noemen.