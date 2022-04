Moeten blote borsten kunnen in een zwembad?

De regel van blote borsten in het zwembad geldt enkel in het weekend. Het gaat om een proef. Deze gaat in op 1 mei en duurt tot 31 augustus van dit jaar, meldt de regionale omroep NDR.

De opspraak rond topless in het zwembad ontstond door een incident. Iemand met een ontbloot bovenlijf werd aangezien als vrouw, terwijl die persoon zich niet zo had uitgegeven. De persoon moest het zwembad verlaten, maar weigerde dat omdat die persoon zich als man uitgaf.

Debat

Dit voorval zorgde voor een debat binnen het stadsbestuur van Göttingen. Dit leidde tot de beslissing dat vrouwen ook met blote borsten mochten zwemmen. Het debat is nog niet helemaal afgerond, omdat bepaalde partijen de maatregel ook door de weeks willen inzetten en niet alleen in het weekend, zo valt in het bericht van De Telegraaf te lezen.

Zelfde tepels

Op Facebook lopen de reacties op dit nieuws uiteen. Sommigen zijn vooral blij met de maatregel. Zo reageert iemand: „Pfff wat een gedoe om tepels... Wil je hart niet breken, maar iedereen heeft ze en ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit.”

Vragen om problemen

Anderen zien de maatregel als een probleem. Ze zijn bang dat dit meer seksueel grensoverschrijdend gedrag oplevert. Zo reageert iemand: „Voor een paar jaar nog waren er zwembaden, waar meisjes en vrouwen geïntimideerd waren door groepen jongens, ook met grensoverschrijdend gedrag. Dit is vragen om problemen.” Ook zegt iemand: „Moeten de mannen hun ogen dan thuislaten?”

Kinderen

Niet iedereen vindt het nodig om met blote borsten het zwembad te bezoeken. Als je bloot wilt zwemmen kan je ook naar het strand gaan. Daarnaast maken sommigen zich zorgen om hun kinderen en vinden zij het onnodig dat kinderen ook de blote borsten van andere vrouwen zien. „Als je bloot wil gaan er zijn er stranden genoeg waar je zo kunt rondrennen ... maar in een zwembad met die kinderen allemaal hoeft het niet per se.”

Twitter-reacties

Volgens Mireille zijn we afgelopen jaren niet vrijer geworden.

Susanne is blij dat ze eindelijk kan gaan zwemmen.

Praat mee

