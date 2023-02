Praat mee: Is het verantwoord dat 75-plussers nog plaatsnemen achter het stuur?

Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd moeten automobilisten hun rijbewijs elke vijf jaar verlengen. Daarvoor dienden 252.200 senioren in 2022 een verzoek in, waarna ze voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een gezondheidsverklaring in moesten vullen.

Ongeveer 10.115 ouderen kreeg in dat jaar geen nieuw rijbewijs, omdat ze ongeschikt verklaard werden op basis van een medische keuring of omdat ze zelf besloten te stoppen met autorijden. Daarnaast onderzocht het CBR in 2022 het rijgedrag van zo’n 1.400 ouderen die volgens de politie ’gevaarlijk rijgedrag’ vertoonden.

Risico

Wanneer het CBR het rijbewijs ongeldig verklaart, kan dat hard aankomen bij ouderen. „Ze voelen zich daardoor beperkt in hun sociale leven”, vertelt verkeersrechtadvocaat Bert Kabel aan het MAX Meldpunt. Vaak ontstaat dan ook een discussie: is de betreffende automobilist echt gevaarlijk op de weg of is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

75-plussers zijn namelijk over het algemeen niet grotere brokkenpiloten dan jonge automobilisten, meent SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Jongeren hebben bijvoorbeeld ook een hoog risico op ongevallen door een combinatie van hun jonge leeftijd - de hersenen zijn tot het 25e levensjaar nog niet volgroeid - en doordat ze nog weinig rijervaring hebben.

Wel zijn ouderen kwetsbaarder, waardoor ze relatief gezien vaker zijn betrokken in dodelijke ongelukken. Voor 75-plussers is de kans op overlijden per afgelegde kilometer elf keer zo hoog als gemiddeld, toonde onderzoek van SWOV eerder aan.

Praat mee

Wat vind jij? Is het dan verantwoord dat 75-plussers nog plaatsnemen achter het stuur? Zijn ze vooral gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen op de weg? Is het terecht dat ze gekeurd moeten worden? Of zou iedereen om de zoveel jaar een keuring moeten krijgen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Dakota pleit voor een standaard leeftijdsgrens voor een rijbewijs.

Deze Twitter-gebruiker vindt dat er een nuance moet zijn.

Zophia denkt dat het misschien ook beter is als jongeren hun rijbewijs inleveren.