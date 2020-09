Corona... ’Na 1,5 week belandde mijn vriendin op de ic’

Ik blijk in contact te zijn geweest met iemand die nu corona heeft. Nu is de vraag, hoe lang ik precies met die vriendin in de auto heb gezeten om boodschappen te doen? En of dit korter of langer dan 15 minuten was? Ik denk korter want het was maar 12 minuten rijden. En of de airco aanstond? Ja, dat was het geval…

Besmettelijk

Mijn vriendin heeft niet gehoest of geniest in de auto. Ze zat in de zogeheten ’presymptomatische fase’; nog geen symptomen, maar al wel besmettelijk… Zeer waarschijnlijk hoef ik niet in quarantaine, aangezien de autorit minder dan 15 minuten bedroeg, maar voor de zekerheid vraagt de GGD medewerkster het nog even na. Inderdaad… ik hoef niet in quarantaine, maar ik moet de komende twee weken wel extra alert zijn op symptomen en bij de minste verdenking adviseert ze dringend een test. Uiteraard moet ik dan wél in quarantaine…

Pffffff… Dit telefoontje moet ik even laten bezinken… Mijn vriendin heeft corona is al schrikken en slikken, maar dan het gegeven dat wij in nauw contact zijn geweest met elkaar… Zo zie je maar, het kan van het één op het andere moment… Zonder dat je er enige notie van hebt… Afgelopen maanden hebben mijn vriendin en ik het er meermaals over gehad: ’Wat als…’ Onze zorg ging vooral uit naar kwetsbare naasten… En nu… Het leek onschuldig bij haar, hoe het begon, met diarree en hoofdpijn… Haar man was al de hele week niet helemaal fit, hij had tevens verlies van smaak en reuk, maar ook niet veel meer dan dat.

Ic

Dat ze zich lieten testen was puur omdat op het werk van haar man meerdere collega’s corona bleken te hebben. Daarom toch voor de zekerheid…. Echter kort na de testuitslag werd mijn vriendin zieker en zieker en na 1,5 week belandde ze in kritieke toestand op de ic.

Ik was even met de neus op de feiten gedrukt. Ik hoefde dan wel niet in quarantaine, maar heb er wel degelijk twee weken heel bewust rekening mee gehouden: de dagen voornamelijk in en om huis doorgebracht, afstand gehouden van en met mijn gezinsleden, alleen een broodnodige boodschap gedaan. Want stel dat…. Wetende dat ik in contact ben geweest met… en dus het virus ook met me kan meedragen, het kan overdragen... Dan wil ik toch echt niet degene zijn die anderen besmet…

Auto-ongeluk

Ik vind dit niet meer dan logisch, maar helaas denkt lang niet iedereen hier zo over. Vooral veel jongeren zien helaas de ernst van de coronamaatregelen niet in… Een hele heftige periode in het leven van velen van ons, om diverse redenen. Maar voor mij tevens een nieuwe kans om, na een auto-ongeluk nu bijna drie jaar geleden, waardoor ik mijn werk als verloskundige heb moeten opgeven, toch weer mijn steentje te mogen gaan bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland. En wel middels bron- en contactonderzoek voor de GGD.

Het belang hiervan, het wapen in de strijd tegen uitbreiding/verspreiding van corona heb ik zelf ervaren. Bron- en contactonderzoek is een zeer belangrijke pijler in het onder controle houden en voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Een hele serieuze zaak: het gaat om gezondheid, ziekte, leven en dood… Om jou en mij, jullie… Om ons…

Navertellen

Mijn vriendin kan het gelukkig navertellen. Ze is inmiddels thuis herenigd met haar gezin. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar vecht als een leeuwin. Dat heeft ze afgelopen periode dubbel en dwars bewezen. En nog steeds, elke dag opnieuw… Ik ben trots op haar! Trots op hoe ze de strijd met corona en de gevolgen hiervan aangaat… Ze is een voorbeeld voor velen… Laten we daarom alsjeblieft samen tegen corona blijven vechten, ons houden aan de geldende maatregelen en, indien de situatie zich voordoet, vollédig meewerken aan het bron- en contactonderzoek… #samenzijnwesterk!