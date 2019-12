Hoe groots pak jij uit deze kerst?

Of het pedagogisch verantwoord is, daar hebben we het maar niet over, maar Curtis James Jackson III – alias 50 Cent – pakt nogal uit deze kerst. De rapper had een vestiging van de Amerikaanse speelgoedketen Toys ’’R” Us afgehuurd, zodat zijn zoontje Sire (7) ongestoord zijn winkelwagentje tot de nok aan toe kon vullen. Het mannetje kon zijn geluk niet op dat zijn wens uitkwam: een hele speelgoedwinkel voor hem alleen!

Lego

Sire’s moeder deelde een paar filmpjes van het bezoek. Daarop is te zien dat hij alle Lego uit de winkel mocht meenemen en allerlei ander speelgoed mocht uitkiezen. „Sire is totaal in shock en kan het haast niet geloven.”

