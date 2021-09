’Mijn slimme vwo-dochter wil naar het mbo en ik vind dat moeilijk om te zien’

„Mijn dochter van 16 is enorm slim. Ze begint in september aan haar laatste schooljaar op het gymnasium en ze gaat de middelbare school naar alle waarschijnlijkheid met hoge cijfers afsluiten. Hoe ik het zie, ligt een glansrijke toekomst voor haar in het verschiet en komt ze het best tot haar recht op een technische universitaire opleiding.”

Mbo-niveau

„Zelf ziet ze dat totaal anders. Al haar hele middelbareschooltijd houdt ze vol dat ze het alleen doet voor het papiertje, daarna een tussenjaar wil inlassen en vervolgens een creatieve opleiding wil gaan doen. De meeste opleidingen waar ze zich tot nu toe op oriënteerde, zijn op mbo-niveau. Ik vind dat erg moeilijk om te zien. Er is niets mis met het mbo, maar mijn kind kan gewoon veel beter en ik vind het zonde om haar kennis en potentie verloren te zien gaan als ze daadwerkelijk voor het mbo kiest!”

„Anderzijds wil ik ook niet dat ze iets gaat doen waar ze ongelukkig van wordt, maar eerlijk gezegd vind ik dat ze het op z’n minst eerst moet proberen. We staan lijnrecht tegenover elkaar en ze lijkt niet van plan te wijken. Ik ben bang dat ze later spijt krijgt, maar sta ik in mijn recht als ik een wat dwingender toon ga gebruiken?”

Vraag ernaar

Pubercoach Janneke ter Bille kan zich goed voorstellen dat Marianne met dit dilemma worstelt. „Je gunt je kind het beste en ziet haar potentie. Anderzijds is de keuze aan je puber en daar moet je je als moeder naar voegen. Wat je wel kunt doen, is in gesprek gaan met je dochter om meer van de achtergrond van haar keuze te weten te komen, en ook over jouw motivatie te vertellen.”

Haar perspectief

„Het kan namelijk zo zijn dat je dochter een redenering heeft die jij nooit zou kunnen bedenken. Vraag daarnaar, luister naar haar verhaal en bekijk de situatie vanuit haar perspectief. Vervolgens kun jij zelf vertellen waarom je het haar zo gunt om haar kennis en intelligentie te gebruiken. Let daarbij wel op dat je haar niet probeert over te halen. Het is en blijft uiteindelijk haar besluit, hoe lastig dat voor jou ook is en hoe groot de angst ook is dat ze er later spijt van zal krijgen.”

Spijt

Bovendien, vervolgt ter Bille, loop je ook het risico dat je kind later spijt krijgt juist niet haar eigen keuze te hebben gemaakt, als jij haar er te veel van probeert te overtuigen dat ze jouw advies moet volgen. „En of ze daar gelukkig van wordt, is nog maar zeer de vraag. Mocht ze later spijt krijgen, dan is dat altijd nog vanwege haar eigen keuze. Dus: luister naar haar motivatie, leg jouw kant van het verhaal uit en geef daarbij duidelijk aan dat het uiteindelijk haar besluit is.”