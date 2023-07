Praat mee: Mag je baas zich bemoeien met jouw kinderwens?

Voor Nederlandse werknemers van zeven grote internationals is het nu mogelijk om het invriezen van eicellen door hun werkgever te laten vergoeden. Het gaat om McKinsey, Hubspot, LinkedIn, Uber, Salesforce, SurveyMonkey en Google.

Enkele van deze bedrijven dekken ook de kosten van het aanschaffen van donorzaad, extra ivf-rondes of kosten voor draagmoederschap en adoptie.

Krappe arbeidsmarkt

In de Verenigde Staten zijn de zogenaamde ’fertility benefits’ al langer aan de orde. Sterker nog, volgens de NOS vergoedt zo’n 40 procent van de grote werkgevers daar vruchtbaarheidsbehandelingen en 20 procent het invriezen van eicellen.

Volgens Marc van der Meer, hoogleraar arbeidsmarkt, doen bedrijven dat vooral vanwege de oplopende personeelstekorten. „Er is een groot verloop”, zegt hij tegen televisiezender RTL Z. „Jonge medewerkers willen zich niet altijd lang binden.”

In gesprek met RTL Nieuws beaamt Teun Hermsen deze veronderstelling. Hij hoopt met deze arbeidsvoorwaarden nieuw talent te werven en te behouden. „We zijn er trots op dat we vrouwen niet alleen mentaal, maar ook financieel kunnen ondersteunen,” zegt de Europese personeelschef van McKinsey.

„We zijn ervan overtuigd dat het hebben van een loopbaan bij ons bedrijf te combineren moet zijn met het krijgen en hebben van een familie. Al wordt er in ons Nederlandse kantoor sporadisch gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid.”

Ethische vragen

Hoogleraar sociaal beleid Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht vindt de ontwikkeling dubbel. „Ik begrijp het binnen de Amerikaanse context,” zegt ze tegen de NOS. „Daar zie je dat de overheid weinig aanbiedt als het gaat om werk en gezin en dat werknemers vaak via het bedrijf waar ze werken een zorgverzekering hebben. Voor de Nederlandse context is dit echt een nieuw fenomeen.”

Ze wijst daarbij op de ethische vragen die kleven aan de arbeidsvoorwaarden: „Dit is een heel ander type secundaire arbeidsvoorwaarde dan een leaseauto, een fietsenplan of geld voor een computer.”

Uitstellen moederschap

In Amerika werden deze twijfels al eerder geuit. Daar vreesden mensen dat de arbeidsvoorwaarden zouden leiden tot een bedrijfscultuur waarin vrouwen geen ruimte voelen voor het krijgen van een kind en geforceerd worden om het moederschap uit te stellen.

Toch is die angst volgens Nikki Brouwer niet nodig. Zij is HR-manager voor de Benelux van IT-bedrijf Salesforce en zegt tegen de NOS: „Wij vinden het welzijn van onze medewerkers belangrijk en geloven erin dat ze beter kunnen presteren op het werk wanneer het goed gaat, daarom bieden we dit aan. We vragen niet van medewerkers dat ze bijvoorbeeld nog minstens 24 maanden bij Salesforce blijven werken om dit te kunnen of mogen doen. Er staan geen voorwaarden tegenover.”

