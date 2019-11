Weekhoroscoop week 46

Ram

Liefde: Je zit deze week het liefst thuis met je geliefde, lekker bij de verwarming of de haard. Ook vind je het fijn als je partner je nog eens laat weten hoeveel hij of zij nog van je houdt. Deze week staat voor jou in het teken van genegenheid en affectie.

Financiën: De behoefte om je financiën op orde te brengen en te houden groeit met de dag en je doet het super. Je hebt jezelf prima in de hand en weet jezelf prima te behoeden voor onnodige uitgaven of ondoordachte aankopen ‘voor de heb’.

Werk: Hoewel je nog best veel ideeën op de plank hebt liggen, wil je het liefst eerst afmaken waar je mee bezig was, hetgeen ook zeker verstandig is. Het beginnen van weer iets nieuws brengt nu onnodig onrust met zich mee.

Persoonlijk: Je komt deze dagen moeilijk op gang. Ondanks je goede voornemens blijf je elke morgen toch weer te lang snoozen waardoor je je vervolgens als een malle moet haasten. Zó niet relaxt!

Stier

Liefde: Je bent deze week niet alleen zeer op je partner gericht, maar ook op diens computer of telefoon. Voor je jezelf overgeeft aan je nieuwsgierigheid kun je je afvragen of stiekem gluren de oplossing is. Waarom informeer je niet gewoon even bij je lief?

Financiën: Je wilt graag meer zekerheid voor jezelf creëren waardoor je momenteel nogal op je geld zit. Probeer de juiste balans te vinden tussen zuinigheid en krenterigheid. Je mag best nog een beetje genieten hoor, Stier!

Werk: Er komt weinig uit je handen en de dingen die je doet gaan momenteel tergend langzaam. Gelukkig duurt dit maar een paar dagen, donderdag gaat alles weer een stuk vlotter!

Persoonlijk: Je raakt verzeild in een situatie waar je verlegen van wordt, om niet te zeggen ongemakkelijk. Geen zorgen, geen antwoord is ook een antwoord. Je kunt in dit geval beter veelzeggend zwijgen dan niets zeggend praten.

Tweelingen

Liefde: Aangezien jullie nu redelijk op één lijn zitten is het verstandig om nu samen diverse knopen door te hakken met het oog op praktische zaken. Wat is nu het meest handig om te doen en wat kan nog wel even wachten?

Financiën: Het geld brandt in je zak en verkwisting ligt op de loer. Bedenk je drie keer voor je je euro’s uitgeeft. Heb je werkelijk iets nodig? Bezoek dan meerdere websites, vergelijk prijzen, lees de reviews en geef jezelf drie dagen bedenktijd.

Werk: Wat kan jou het schelen wat anderen van je vinden? Je zit hier in de eerste plaats voor jezelf. Om te werken aan je carrière en op een leuke manier je geld te verdienen. En dit doe je prima!

Persoonlijk: Probeer niet al te hard op iemands tenen te trappen. Je temperament is on top deze week en in combinatie met je rappe tong zou dit nog wel eens vervelend uit de hand kunnen lopen.

Kreeft

Liefde: Blijf niet rondlopen met de dingen die je eigenlijk tegen je geliefde zou willen zeggen. Alles is bespreekbaar, mits je het op een rustige manier ter sprake brengt. Je partner is meer begripvol dan je denkt.

Financiën: Je hebt flink je best gedaan om je financiële situatie te verbeteren maar naar jouw idee is er nog steeds te weinig resultaat behaald. Dat is niet helemaal waar, Kreeft. Je staat er al een stuk beter voor dan voorheen. Goed gedaan!

Werk: Je bent momenteel zo empathisch dat je je moet inhouden om niet in huilen uit te barsten wanneer iemand je iets droevigs vertelt. Vooral op je werk is dit niet handig. Verman jezelf of ga even naar het toilet.

Persoonlijk: Uit het niets een boterham smeren voor iemand, koffie halen, iets lekkers koken, een boodschapje doen; het valt zelfs anderen op hoe zorgzaam je bent deze week. Je hebt er gewoon plezier in.

Leeuw

Liefde: Eigenlijk ben je wel heel benieuwd wat je geliefde vindt van bepaalde dingen die je doet. Voor je je partner ernaar vraagt: wil je het alleen weten of ga je ook echt iets doen met de eventuele feedback die je krijgt?

Financiën: Je doet er verstandig aan niet je budget te overschrijven wanneer je een cadeau koopt voor iemand. Of het nu voor een verjaardag is of alvast voor Sint of kerst; houd het vooral leuk en binnen de perken.

Werk: Met betrekking tot een bepaalde kwestie stel je je nogal koppig op, tot grote frustratie van je collega’s. Of je nu wel of niet het gelijk aan jouw kant hebt, je zult toch moeten samenwerken. Is er misschien toch een gulden middenweg bespreekbaar?

Persoonlijk: Bepaalde emoties die je hebt probeer je (nog steeds) uit alle macht te onderdrukken. En dat terwijl ze het echt waard zijn om meer aandacht aan te besteden.

Maagd

Liefde: Je geliefde zit een beetje met zichzelf in de knoei en vindt bij jou een luisterend oor en een begripvolle houding. Je weet niet half hoe blij je hem/haar hiermee maakt en hoeveel steun dit je partner biedt.

Financiën: Na een flinke uitgave te hebben gedaan, is het nu weer tijd om de spaarrekening aan te vullen. Gelukkig levert dit geen problemen op, dit deukje in je budget valt prima op te vullen zonder dat je zelf iets te kort komt.

Werk: Iemand op het werk doet zich beter voor dan hij of zij is, hetgeen je tenen krom in je schoenen doen staan. Ga er desondanks vooral niet op in. Alles wat je aandacht geeft groeit. Deze persoon voelt zich al ‘groot’ genoeg zonder dat jij er acht op slaat.

Persoonlijk: Iemand binnen je vriendenkring is niet helemaal zichzelf of bewaart wat meer afstand dan je van hem of haar gewend bent. Een beetje nieuwsgierig naar wat er aan de hand is ben je wel…

Weegschaal

Liefde: Hoewel je het graag zou willen is er weinig tijd om samen iets leuks te doen. Jammer maar helaas. Wel kunnen jullie alvast iets planen voor volgende week. Lekker samen er even tussen uit zodat jullie ook echt weer even aandacht hebben voor elkaar.

Financiën: Verspilling ligt op de loer. Een aanbieding die uiterst lucratief lijkt, blijkt achteraf niet meer dan een sigaar uit eigen doos. Houd je ogen open en waak voor mooie verkooppraatjes.

Werk: Er is ergens een fout in geslopen en je rust niet voor je het gevonden hebt. Het is natuurlijk prima om op onderzoek uit te gaan, mits je andere werk er niet onder leidt.

Persoonlijk: Als er al sprake was van enige wrijving met een bepaalde buur, zal dit deze week naar de achtergrond verdwijnen. Een simpele groet zou een eerste stap kunnen zijn naar verzoening.

Schorpioen

Liefde: Je zit zo boordevol nieuwe ideeën dat je partner moeite heeft je bij te houden, die heeft even heel andere dingen aan het hoofd. Je zult een stapje terug moeten doen of dit avontuur in je eentje voortzetten. Je geliefde gunt het in elk geval van harte.

Financiën: Je doet voordelig boodschappen, let op aanbiedingen en laat zelfs de auto wat vaker staan. Je bent je bewust van het feit dat dit even nodig is en maakt hier dan ook geen onnodig probleem van.

Werk: Je bent nogal competitief momenteel, maar wel op een speelse manier. Wedstrijdjes met collega’s op welk gebied dan ook zijn – al dan niet alleen in je eigen gedachten - niet uitgesloten.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin biedt je een helpende hand waar je misschien zelf niet om wilde vragen maar die wel enorm welkom is. Durf dit ook gewoon te accepteren.

Boogschutter

Liefde: De rem is even zoek waardoor je de neiging hebt tot overdrijven. Om onnodig gedoe te voorkomen is het echt beter om je emoties iets meer in bedwang te houden. Klaar is klaar lieve Boogschutter.

Financiën: Hoewel je nog bepaalde wensen op je verlanglijstje hebt staan en je je deze ook best kunt veroorloven, zie je toch in dat het nu niet het juiste moment is om hier geld aan uit te geven. En dat klopt.

Werk: Zonder dat je zelf ook maar enige inspanning hoeft te leveren, krijg je een prachtig aanbod in de schoot geworpen. Nou ja, geen inspanning. Je hebt de afgelopen tijd wel degelijk hard gewerkt. Wellicht is dit de beloning?

Persoonlijk: Vooral deze week merk je hoe het verleden van invloed is geweest op je algehele persoonlijke ontwikkeling. Hoe moeilijk het ook was, het heeft er voor gezorgd dat je nu bent wie je bent; iemand op wie je trots kunt zijn!

Steenbok

Liefde: Je geliefde is nogal hieperdepiep, maar spiegelt zich naarmate de week vordert steeds meer aan jouw kalmte. Let maar eens op, hoe rustiger jij bent, hoe relaxter je partner zich gedraagt.

Financiën: Hoewel het op financieel gebied even iets minder gaat, doet het je vrij weinig. Je hebt je neergelegd bij het feit dat het nu gewoon even zo is en gaat er vanuit dat deze situatie tijdelijk is.

Werk: Je gevoel en verstand zijn prima in evenwicht. Je weet exact hoe een en ander te verwoorden zodat direct duidelijk is hoe je erover denkt zonder dat er iemand gekwetst raakt.

Persoonlijk: Ondanks het feit dat je momenteel behoorlijk snel gaat benut je de momenten die je voor jezelf hebt niet optimaal. Door al het geren en gevlieg ben je moe en doe je het liefst even helemaal niets meer. Probeer wat meer balans aan te brengen.

Waterman

Liefde: Het is belangrijk voor je dat je geliefde trots op je is en daarom doe je alles om je partner een complimentje te ontlokken. Lieve Waterman, goede wijn behoeft geen krans en mensen die vragen worden overgeslagen…

Financiën: Je komt voor een belangrijke beslissing te staan. Hoewel anderen het niet eens zijn met de manier waarop je dit wilt aanpakken, ben je vastbesloten het op deze wijze te doen. Eerlijk is eerlijk, de kans dat het goed gaat is groot.

Werk: Je energielevel is wel eens hoger geweest. Je blinkt deze week niet uit in vlotheid, laten we het zo zeggen. Wel ben je zeer opmerkzaam, hetgeen veel goedmaakt.

Persoonlijk: Een feestje waarbij je drie keer te diep in het glaasje kijkt breekt je de volgende dag behoorlijk op. Bereid je alvast maar voor op menig brak uurtje die zijn weerga niet kent!

Vissen

Liefde: Hoewel je het niet helemaal eens bent met je geliefde, weet je de dingen dusdanig onder woorden te brengen dat deze niet boos wordt, maar juist inziet dat hij of zij het bij het verkeerde eind had.

Financiën: Een vergeten rekening duikt op. Natuurlijk komt zoiets nooit goed uit, maar nu al helemaal niet. Gelukkig is het mogelijk om uitstel aan te vragen of een en ander in termijnen te betalen.

Werk: Dit is een prima week om in teamverband te werken. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt trekken anderen zich aan je op en laten zich met alle plezier door jou leiden. Dien je te spreken in het openbaar, zal dit je ook prima afgaan.

Persoonlijk: Je ergert je nogal aan bepaalde personen om je heen, maar accepteert tegelijkertijd dat ze nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Je staat er gewoon boven en dat werkt prima.

