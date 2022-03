Daghoroscoop 18 maart - Controleer hang- en sluitwerk van je huis, Ram!

VANDAAG JARIG

Investeer in jezelf; zorg dat je er uitziet, zoals je er uit wilt zien. Met Mars in jouw teken moet jouw leven succesvol verlopen, tenzij je er zelf een potje van maakt. Je lijkt dit jaar alles aan te kunnen, mede door een extra dosis energie. Dat zal tevens effect hebben op jouw sportieve prestaties.

RAM

Betaal een schuld af en wacht niet op de komst van de deurwaarder. Controleer hang- en sluitwerk van je huis en overtuig je ervan dat kostbare spullen goed zijn opgeborgen voor je het pand verlaat. Lees goed wat je ondertekent.

STIER

Prop jouw agenda voor vandaag niet te vol, want dat is niet goed voor je zenuwen en immuunsysteem. Overweeg een hond te nemen zodat je wordt gedwongen elke dag naar buiten te gaan of ga trimmen, hockeyen of voetballen.

TWEELINGEN

Het kan grote moeite kosten om op deze zorgelijke dag positief en opgewekt te blijven. Kinderen, de jouwe of die van anderen, kunnen je uit evenwicht brengen. Los een emotioneel probleem liever nu dan later op.

KREEFT

Sociale verplichtingen en je werk kunnen het bemoeilijken om meer thuis te zijn. Voor ouders kan de strijd tussen werk en zorg voor de kinderen uitputtend zijn en hun enthousiasme wegnemen. Kijk eens uit naar ander werk.

LEEUW

Stel je liever diplomatiek dan dogmatisch op in gesprekken met collega’s of ondergeschikten. Zet charme in en jouw communicatieve vaardigheid als je naar betere arbeidsvoorwaarden streeft of een salarisverhoging wilt.

MAAGD

De vooruitzichten zijn verre van riant als het om financiële kwesties gaat. Desondanks kun je meer oogsten dan je hebt gezaaid. Een geliefde kan wat afstandelijk zijn doordat deze piekert over een kwestie waar je geen weet van hebt.

WEEGSCHAAL

Je zult wat tact en diplomatie aan de dag moeten leggen. Oudere mensen of autoriteiten kunnen je geduld op de proef stellen. Jouw tolerantieniveau is vandaag helaas lager dan anders. Probeer ruzies te vermijden.

SCHORPIOEN

Misschien moet je meer verantwoordelijkheid gaan dragen, maar dat zal jouw werk uiteindelijk bevredigender maken. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden. Werk achter de schermen, dan slaag je erin dingen gedaan te krijgen.

BOOGSCHUTTER

Samenwerking is jouw sleutel tot een succesvolle dag. Span je extra in om een professioneel of persoonlijk doel te bereiken. Een gunstig moment om je aan te sluiten bij een vakbond of zakelijk gezelschap dat nuttig kan zijn.

STEENBOK

Concentreer je op zaken die er toe doen en laat je niet afleiden. Werk het liefst in je eentje. Je kunt op de nominatie staan voor een aantrekkelijke promotie. Reisplannen kunnen echter door omstandigheden de mist in gaan.

WATERMAN

Hoewel je praktisch en logisch kunt denken kun je in toenemende mate pessimistisch worden. Stel een besluit dat betrekking heeft op jouw carrière een paar dagen uit. Sla een avontuurlijk aanbod van vrienden niet meteen af.

VISSEN

Hoewel jouw bedoelingen goed zijn ben je je misschien niet bewust van onderliggende motieven. Wees, om wille van jouw eigen belangen, eerlijk tegen jezelf. Sluit je aan bij mensen die op dezelfde golflengte zitten en bied jouw diensten aan.

