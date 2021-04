Ineke: Hardwerkende Nederlander betaalt zich scheel aan belastingen, maar Oranjes betalen geen cent

“Oranje is niet mijn kleur, zeker niet op Koningsdag. Dan draag ik wit, de kleur van de republiek. De monarchie en het vieren daarvan is niet van deze tijd. Het koningshuis is namelijk in strijd met onze democratie. Ik bedoel: één familie die boven de wet staat? Belachelijk! De hardwerkende Nederlander betaalt zich scheel aan belastingen, maar de Oranjes betalen geen cent. Jongeren moeten heel veel geld lenen om te kunnen studeren, prinses Amalia krijgt straks 1,5 miljoen per jaar in haar schoot geworpen. Iedereen zou toch de kans moeten krijgen om staatshoofd te worden? Mits je de kwaliteiten hebt, natuurlijk, maar juist dat is nu ondergeschikt.

Oranje bubbel

De Oranjes leven in hun eigen bubbel, terwijl een goede koning moet meeleven met het volk. Het land gaat bijna failliet tijdens deze crisis, maar hij gaat voor salarisverhoging. Wij moeten in eigen land blijven, de Oranjes pakken het regeringstoestel – dat wij met z’n allen betalen – om vakantie te vieren in Griekenland. En dan zeggen mensen dat het Koningshuis ons verbindt...

Mijn man en kinderen zijn het met me eens. Maar met anderen heb ik weleens pittige discussies. Dan beargumenteer ik alles rustig en reageren de meesten er ook zo op. Ik ben gelukkig nooit bespuugd of geslagen tijdens demonstraties, maar heb wel te maken met felle tegenstanders. Zij vinden het koningshuis een waardevolle traditie die moet blijven. De koets, de pracht en praal... Dat sprookje vinden veel mensen fantastisch, maar het kost ons miljoenen. Dat ze de internationale betrekkingen zouden bevorderen is onzin. Handelsmissies met of zonder koning hebben hetzelfde resultaat. Ik vind dus dat Koningsdag en de monarchie afgeschaft moeten worden, liever vandaag dan morgen.”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).