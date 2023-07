Praat mee: Mag je partner je aanspreken op gewichtstoename?

De relatie van de Amerikaanse zangeres Bebe Rexha (33) lijkt in zwaar weer te verkeren. Op sociale media doen namelijk screenshots van een gesprek tussen haar en haar vriend Keyan Safyari (39) de ronde. De afzender schreef Rexha een lang bericht over haar gewichtstoename; iets dat zij te ver vond gaan en daarom vervolgens op het internet heeft gedeeld.

Eerlijk zijn

„Hey, ik heb nooit gezegd dat je niet mooi bent en ik heb nooit gezegd dat ik niet van je houd”, luidt het bericht dat de zangeres in haar Instagram Stories zou hebben geplaatst. Dat is een functie op Instagram waar content slechts 24 uur te zien is, alhoewel mensen wel screenshots kunnen maken en de posts zo kunnen behouden. „Ik zei juist hoe mooi je bent en hoeveel ik van je hou. Maar ik heb altijd gezegd dat ik eerlijk tegen je zou zijn.”

Er staat geen contactnaam boven het bericht, maar fans twijfelen er niet aan dat het de woorden zijn van vriend Keyan. Het bericht zou in ieder geval met goede bedoelingen zijn verstuurd: „Ik geef om je. Wil je liever dat ik tegen je lieg? Je bent 35 pond aangekomen. Moet ik doen alsof het niet gebeurd is en dat het oké is?”

Omgerekend zou het dus neerkomen op ruim 15 kilo. Daarnaast zou de zangeres ook wel eens mensen aanspreken op hun gewicht: „Kom op, ik kom drie pond aan en jij noemt me ’chubbs’ en dik.”

Accepteren

Rexha gaf al vaker aan moeite te hebben met haar gewichtstoename en de negatieve opmerkingen die ze daarover ontvangt op sociale media. Zo schreef ze eerder op Instagram: „Ik ga niet liegen, ik baal ervan als ik sommige reacties lees, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Ik heb geleerd om mezelf niet te veroordelen en mezelf te accepteren terwijl ik ook gezondere keuzes probeer te maken in mijn leven.”

Reacties op Twitter

Luca snapt niet waarom mensen zich bemoeien met andermans gewicht.

Volgens Cella worden vrouwen dikker als zij ongelukkig in de relatie zijn.

Volgens Claudia bestaat er een verschil tussen wat mannen en wat vouwen mogen zeggen.

