José (59) gooide het roer om en werd herintreder in de zorg

’Toen ik 58 werd, dacht ik: het roer moet om. Ik had in het bank- en verzekeringswezen gewerkt, en in een tandartspraktijk. Maar daar haalde ik minder voldoening uit, ik wilde iets voor mensen betekenen.”

School

„Door een vriendin en schoondochter in de zorg ben ik me daarop gaan oriënteren. Ik had al een half jaar ervaring als huiskamerbegeleider bij een verzorgingstehuis en heb een sollicitatiebrief gestuurd naar een zorginstelling, omdat ik de hele zorg wilde meemaken. Dus ook het wassen en aankleden, het naar bed brengen en uit bed halen.

Ik ben meteen aangenomen als leerling. Het betekent dat ik een keer in de twee weken ook nog naar school ga en daarbij werk met ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, mensen die dementieklachten hebben. Ik ben samen met nog een vrouw de oudste op de opleiding, maar ik merk vaak dat levenservaring in mijn voordeel werkt. En het is fijn dat ik meteen aan de slag kon.”

Voldoening

„Het werk geeft zeker de voldoening die ik zocht. Het is waardevol om het verschil te kunnen maken. Om voor ouderen te kunnen zorgen. Het werk is heel afwisselend. Soms zijn bewoners heel vrolijk, soms wat minder, maar er is altijd veel leven in de brouwerij.

Het smaakt naar meer, ik mag nu de basisdingen doen zoals mensen naar bed brengen en wakker maken. Maar ik wil verder leren, om ook medicijnen te mogen verstrekken en medische handelingen als wondverzorging uit te mogen voeren.”

Bekijk ook: Sabine verloor 2 keer haar baan omdat zij zwanger was

Werkdruk

„Waar ik wel tegenaan loop, is het tekort aan personeel in de zorg. De werkdruk is vrij hoog en het is heel druk, soms is er niet altijd even veel tijd voor begeleiding. We zijn natuurlijk ook nog maar aan het leren, dat wordt wel eens vergeten. Het zou in deze sector fijn zijn als er meer handjes aan het bed komen. Dat zou beter zijn voor ons, maar zeker ook voor bewoners van dit soort instellingen.”

Overstap

„Ik heb helemaal geen spijt van mijn overstap, het is dankbaar en fijn werk. Elke dag is anders. Ik heb veel op mijn bordje met kleinkinderen waar ik tijd voor wil maken, een moeder van 94 voor wie ik nog zorg en dan mijn werk en opleiding.

Maar ik zou het voor geen goud willen missen. Ik ben best trots op mezelf dat ik op deze leeftijd nog zo’n stap heb durven maken. Het houdt je scherp en jong.”

Update

Dit artikel verscheen eerder op vrouw.nl. José moest wegens gezondheidsklachten stoppen met haar opleiding en werkzaamheden. Dat betreurt ze, maar ze is nog altijd enthousiast over het werken in de zorg. Overweeg je ook een carrièreswitch naar de zorg, net als José? Kijk dan op ontdekdezorg.nl.