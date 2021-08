Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Deze vrouwen brouwen bier: ’Mannen komen niet solliciteren’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

„We heten natuurlijk Gebrouwen door Vrouwen, maar dat wil niet zeggen dat hier geen mannen kunnen werken”, legt Do uit. „Ze komen alleen nooit solliciteren.” Ⓒ Michel van Bergen

Zodra de regenwolken even verdreven zijn en de zon haar gezicht laat zien, zitten de terrassen vol. Aanstaande vrijdag, op de Dag van het Bier, hoort daar natuurlijk een koud pilsje of lekker fris speciaalbiertje bij. En niet alleen als je een man bent. Steeds meer vrouwen verkiezen een biertje boven een glas wijn of een zoete longdrink. Do, Tessel en Lusia weten er alles van. En daarnaast beheersen ze ook het brouwersvak tot in de puntjes.