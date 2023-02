Maartje: ’Die roze wolk is niet aan heel veel mensen gegeven’

Dat ik ’later’ iets met kinderen wilde gaan doen…

„Wist ik al heel vroeg. Ik wist alleen niet precies wat. Na mijn studie pedagogische hulpverlening ging ik eerst aan de slag op een kinderdagverblijf. Vervolgens werkte ik op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Tot slot opende ik een winkel met baby- en kinderkleding. In de winkel sprak ik regelmatig moeders die er na acht dagen kraamzorg nog helemaal niet aan toe waren om het alleen te doen. Daarom startte ik ’zorg na de kraamzorg’ en hielp ik gezinnen als pedagogisch medewerker. Dat vond ik zo leuk om te doen dat ik tot het inzicht kwam dat ik het allerliefst het hele proces zou meemaken. Voor, tijdens en na de bevalling. Nadat ik mijn opleiding tot kraamverzorgster had afgerond, ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan.”

De eerste keer bij een familie thuis…

„Vond ik heel leuk, maar ook enorm spannend. Dat prille leven is zo ontzettend kwetsbaar. Natuurlijk was ik al wel het een en ander gewend, maar voor iemands meest kostbare ’bezit’ zorgen is nogal een verantwoordelijke job. Er kan, zeker die eerste periode, van alles gebeuren. Van wonden die niet goed genezen tot baby’tjes die een moeilijke start hebben. Ik heb één keer 112 moeten bellen. Gelukkig is het met dat kindje helemaal goedgekomen.”

Ouders zien samensmelten…

„Na de geboorte van hun kind, vind ik een van de mooiste dingen die er zijn. In de periode dat ik erbij ben, zie ik hoe ze steeds meer durven te vertrouwen op hun gevoel en eigen kunnen. Dat van zo dichtbij meemaken, vind ik heel bijzonder. Net als de bevalling zelf. In het ziekenhuis ben ik er soms bij, bij thuisbevallingen altijd. Als alles goed gaat, is dat prachtig. En dan de opa’s en oma’s die opgetogen binnenkomen… Daar heb ik ook een zwak voor, haha.”

De roze wolk…

„Waarover iedereen het altijd heeft, is niet aan heel veel mensen gegeven. Een baby krijgen is een levensveranderende gebeurtenis. Het is iets waaraan je enorm moet wennen. Wat ik ouders daarom vooral meegeef, is dat ze de tijd moeten nemen voor het proces, dat perfectie niet bestaat en dat ze zich vooral niet gek moeten laten maken door social media en verhalen van anderen.”

Kraamverzorgsters hebben soms…

„Een beetje een stoffig imago. ’Lekker de hele dag met baby’s knuffelen,’ krijg ik dan te horen. Of ze denken dat ik weinig meer doe dan bedden verschonen, beschuitjes smeren en stofzuigen. Dat is wat je aan de voorkant ziet. Aan de achterkant is het aan mij om zowel de baby als de moeder nauwlettend in de gaten te houden. Ik geloof dat je een goede fundering nodig hebt als ouder. Het is zo mooi om ze daarin te mogen begeleiden. En de foto’s en updates die ik naderhand krijg, zijn fantastisch. Ik blijf dit de rest van mijn leven doen.”

